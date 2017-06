Trinkwasser täglich für rund zwei Millionen Menschen

Das Versorgungsgebiet des Unternehmens reicht von Halberstadt im Harz über Halle und Leipzig bis nach Torgau an der Elbe und erstreckt sich südlich bis in die Region Zeitz sowie in den Norden Thüringens.



Historie des Unternehmens

Der Fernwasserlieferant entstand 1966 durch den Zusammenschluss der Fernwassersysteme Elbaue und Ostharz. In der DDR wuchs das Unternehmen zu einem Wasserversorgungsbetrieb mit strategischer Bedeutung für die Entwicklung des mitteldeutschen Industriegebietes heran.

Hintergrund war der lokale Wassermangel, mit dem der Bedarf der schnell wachsenden Wirtschaftsregion und ihrer Bevölkerung nicht ausreichend gedeckt werden konnte. Trotz bedeutender Absatzrückgänge nach der politischen Wende und damit bedingten Wasserwerksstilllegungen (z. B. Wasserwerk Pretzsch und Kossa) ist die Fernwasserversorgung auch heute noch integraler Bestandteil der regionalen Trinkwasserversorgung.

Investitionen in die Zukunft

Rund zwei Millionen Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordthüringen trinken täglich das Trinkwasser der Fernwasserversorgung. Etwa 220.000 Kubikmeter Wasser verlassen dabei pro Tag die drei Großwasserwerke in Mockritz, Weßnig und Wienrode (Harz). Trotz schlechter Prognosen hinsichtlich des Bevölkerungswachstums und damit einhergehend sinkender Abgabemengen im Versorgungsgebiet investiert das Unternehmen jedes Jahr Millionen in den Ausbau und die Instandhaltung seiner Anlagen und Netze. Ein Investitionsschwerpunkt der jüngeren Vergangenheit, der das Unternehmen auch aktuell beschäftigt, war bzw. ist der sukzessive Ausbau der Ableitung aus dem Wasserwerk Wienrode für den Versorgungsschwerpunkt Halle/Merseburg.

Dabei wird über ca. 40 Kilometer eine zweite Fernleitung (DN 1000) parallel zur bestehenden errichtet, um die Versorgung sicherer zu machen und um noch mehr Menschen mit weichem Wasser aus dem Wasserwerk Wienrode zu versorgen.

Nach der umfangreichen Sanierung des Wasserwerkes in Weßnig in 2011 und 2012, werden derzeit sowohl das Wasserwerk in Mockritz als auch weitere Anlagen und Abschnitte auf dem sogenannten „Nordring“, über den z. B. die Stadt Bitterfeld-Wolfen versorgt wird, saniert.

Blick nach vorn

Durch verschiedene, notwendige Anpassungsmaßnahmen konnte das Unternehmen in den letzten Jahren auf solide Füße gestellt und dafür gesorgt werden, dass dies auch künftig so bleiben wird. Der Anspruch des Unternehmens ist es auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für die belieferten Zweckverbände und Unternehmen der Wasserversorgung zu sein und damit einen wesentlichen Beitrag zur weiterhin, erfolgreichen Entwicklung der mitteldeutschen Region zu leisten.

Zudem möchte die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz für seine über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zukünftig ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber im mitteldeutschen Raum sein. Attraktive Lehrstellen und beste Chancen für eine berufliche Entwicklung stehen jungen Menschen im Unternehmen offen.

"Wasser aus der Elbaue und dem Harz ist Lebenselixier

für Millionen von Menschen und Basis für die industrielle

Entwicklung im mitteldeutschen Raum."