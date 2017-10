Trio startet in Zschopau

Motorsport. Drei Enduro-Rennsportler nehmen am kommenden Wochenende das selektive und schwer zu meisternde Gelände rund um Zschopau unter die Stollenreifen und fahren um Punkte für die diesjährige Deutsche Enduro Meisterschaft (DEM) – die Brüder Thomas und Andreas Decker nebst René Tänzer. Das Trio vom MSC Dahlen hat sich in den zurückliegenden Wochen gut auf den vorletzten Lauf um das nationale Championat vorbereitet, geht mit Selbstbewusstsein und Tatendrang in das Rennen, das im Rahmen der Enduro-Weltmeisterschaft ausgefahren wird.

Dass sie einen guten Support an der Strecke durch Mitglieder des MSC Dahlen und von selbst aktiven Enduro-Fahrern wie auch Fans aus Torgau und Umgebung am Wochenende bekommen werden, in der der Enduro-Rennsport sehr beliebt ist und seit tiefer DDR-Zeit eine große Anhängerschaft besitzt, wissen die Deckers und Tänzer. Eine Tatsache, die sie noch zusätzlich beflügeln wird. Der Cavertitzer René Tänzer wie auch Thomas Decker aus Schmannewitz starteten in der Klasse E2*. Im aktuellen Klassement nimmt der auf einer KTM startende Decker mit 19 Punkten den 17. Platz ein. Vereinskollege Tänzer (auf Husqvarna) nimmt mit 26 Punkten aktuell Rang 15 ein.

Der in der Enduro-Szene bekanntere und erfolgreicher fahrende André Decker fährt indes in der Klasse E3**. Der Dahlener nimmt in der aktuellen Gesamtwertung mit 81 Punkten den 4. Platz ein. Platz 3 ist noch möglich, doch dafür muss sich der Dahlener in den verbleibenden zwei Veranstaltungen – am kommenden Wochenende in Zschopau und beim Saisonfinale am 4./5. November in Woltersdorf – weit vorn platzieren. Zudem darf der mit derzeit 98 Punkten vor ihm platzierte Jan Schäfer aus Unter-Schönmattenwag vom Team MK Sherco Academy

nicht so viele Punkte holen, besser noch, muss patzen. Ein spannendes Renn-Wochenende steht also den drei Protagonisten und den Enduro-Fans bevor.

*/** Enduro 2 (E2): über 175 ccm 2T bis 250 ccm 2T und über 290 ccm 4T bis 450 ccm 4T

Enduro 3 (E3): über 290 ccm 2T und über 475 ccm 4T



www.enduro-zschopau.de