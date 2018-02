Trotz Verzögerung noch voll im Zeitplan

TZ: Wie weit sind denn die Bauarbeiten am Friedrichplatz schon fortgeschritten?

U. Fiukowski: Mit den unterirdischen Arbeiten sind wir mittlerweile fertig. Die Kanäle sind alle soweit saniert und die Löcher zugeschüttet. Heute haben wir dann tatsächlich auch die letzte große Arbeit verrichtet. Wir haben mit einem großen Kran, an welchem eine vibrierende Ramme installiert war, die Verbauträger aus einer ehemaligen Baugrube gezogen. Diese rund 10 Meter langen Stahlträger waren dort zur Stabilisation eingelassen. Einer von ihnen wiegt an die fünf Tonnen.

Und welche Arbeiten stehen jetzt noch an?

Alles Oberirdische. Als nächstes kümmern wir uns um die Straßeneinläufe, Hausanschlüsse und Pflasterarbeiten. Wenn das Wetter dann mitspielt, werden die Borde gesetzt. Da wir dafür allerdings mit Beton arbeiten müssen, dürfen die Temperaturen nicht zu kalt sein. Eigentlich wollten wir diese Arbeiten schon letzte Woche verrichten, aber der Frost hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Hat diese Verzögerung eine Auswirkung auf den Zeitplan?

Nein, zum Glück nicht. Wir liegen noch voll drin und wenn es jetzt nicht noch zu irgendwelchen Komplikationen kommt, dann schaffen wir es auch pünktlich.