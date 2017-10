Tulpen für Torgau!

Erste Steckaktion am kommenden Dienstag mit Oberbürgermeisterin Romina Barth am Bahnhof.

Torgau. Am vergangenen Dienstag hat sich seitens der Stadt Torgau die Oberbürgermeisterin Romina Barth persönlich der TZ-Aktion „Torgau blüht auf“ angenommen. „Ich freue mich sehr, dieses Projekt als Zeichen dafür zu unterstützen, dass Torgau aus einem Dämmerschlaf erwacht und sich hin zu den Großereignissen Tag der Sachsen 2018 und Landesgartenschau 2022 entwickelt. Die Resonanz zu Luthers Kirchweih hat gezeigt, wieviel in Torgau möglich ist und ich denke, mit „Torgau blüht auf“ fördern wir diesen Geist auch bei den Bürgern und Unternehmen der Stadt.“



So soll mit den TZ-Tulpen aus regionaler Produktion zum Beispiel auf dem Bahnhofsvorplatz in der Nähe der Partnerstadt-Bäume das Emblem „LAGA 2022“ entstehen und im Frühjahr in den Farben Rot und Gelb erblühen. Zu diesem Zweck findet dort am Dienstag, dem 24. Oktober, um 14.30 Uhr eine Pflanzaktion mit den Vertretern der Stadt und den Aktionspartnern der TZ-Mediengruppe statt. Abgepackte Tulpenzwiebeln werden während der Aktion für begeisterte Torgauer Hobbygärtner erhältlich sein, sodass direkt zu Hause weiter gesteckt werden kann.