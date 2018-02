Turniere zum Lernen

Werner Heinrich organisiert seit Jahren die Hallen-Cup-Serie des SC Hartenfels in der Sporthalle am Wasserturm.

„Jetzt sind wir so gut wie durch“, atmet Werner Heinrich durch. Der Hartenfelser hat für seinen Verein die Jugendturniere in der Sporthalle am Wasserturm organisiert. Ein Turnier war Vorrunde zur Landesmeisterschaft, die anderen neun gehörten zur vereinseigenen Hallencup-Serie. Eins für die Bambini, eins für F- und B-Jugend, jeweils zwei für E-, D, und C-Jugend. „Anfang März haben wir noch ein E-Jugend-Turnier vom NFV in der Halle, das eigentlich für Oschatz gedacht war. Doch der Sturm hatte dort das Dach von der Halle geholt. Wir springen nur ein“, sagt Heinrich.

Zeit also für ein Resümee. „Unsere Teams hatten wenig gute Platzierungen“, muss er dabei einräumen. „Doch das ist auch nicht der Weg unserer Nachwuchsabteilung“, sagt der Talentsichter des SC Hartenfels. „Wir laden uns Teams aus anderen Regionen ein, die in der Regel alle recht stark einzuschätzen sind.“ Berliner Klubs, oder Leipziger. Auch aus Kamenz war eine Mannschaft angereist. „Es geht uns nicht darum, alle unsere Turniere zu gewinnen. Schön wäre es natürlich trotzdem“, meint er. „Aber in erster Linie nutzen wir die Veranstaltungen um zu lernen und zu sehen, wo es bei unseren Mannschaften fehlt.“

Ein Punkt, neben den spielerischen Leistungen der großen Vereine, die sich die Ehre gaben, ist da auch die Disziplin. „Es ist sagenhaft, was da zum Teil für eine Ordnung herrscht“, zeigte sich Heinrich erstaunt. „Da können wir viel lernen.“

Eine gewisse Ordnung demonstrierten in diesem Jahr auch alle teilnehmenden Vereine. „Die Absagen hielten sich in Grenzen und wenn, dann wurden wir immer vorher informiert. Das kennen wir auch anders“, so Heinrich. Daran lässt sich aber auch die Wertschätzung der Torgauer Turniere ablesen. „Wir haben hier gute Bedingungen. Gerade die Verantwortlichen von Tennis Borussia Berlin am letzten Wochenende haben wieder unsere gute Organisation gelobt und gesagt, dass sie auch im nächsten Jahr gerne wieder kommen.“

Das hängt natürlich auch mit der jahrelangen Erfahrung zusammen, die Heinrich und seine Helfer mittlerweile angesammelt haben. „Wir haben das jetzt schon zum 25. Mal gemacht – seit es die Halle am Wasserturm gibt.“ Und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Jedenfalls nicht bei Heinrich selbst. „Solange es noch Spaß macht, wird es noch weitergehen. Und so ist es im Moment noch“, sagt er. „Wenn man manchmal die Tränen der Kinder, auch Freudentränen, bei der Siegerehrung sieht, wenn sie den Pokal empfangen, dann berührt mich das schon noch.“

Ohne Männer und Frauen wie ihn, würde es nicht funktionieren. „Ich mache das ja nicht alleine. Da gibt es einen, der die Uhr steuert, einen der die Ergebnisse ansagt, und, und, und. Natürlich alles ehrenamtlich.“ Und selbst so sind die meisten Turniere keine gewinnbringende Einnahmequelle. „In Summe sind wir am Ende plus minus Null. Ich denke, das kann man so sagen.“ Es geht also um den Sport.