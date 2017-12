Turnierserie 2017 beendet, jetzt geht es in die Wettkampfpause

Judo . Nach dem erfolgreichen Wettkampf in Wolfen sollte die Erfolgsserie der Judokas des TSV 1862 Schildau auch beim letzten Turnier des Jahres in Meuselwitz beim gastgebenden JFV Wintersdorf nicht abreißen.

Der Veranstalter war etwas überrascht vom großen Zuspruch. Immerhin folgten der Einschreibung 295 Judokas aus 23 Vereinen. Damit war ein langer Wettkampf vorprogrammiert. Die Schildauer Farben vertraten Lina Rienäcker, Klara Hiemer, Denise Gäbler, Jessica Treichel, Tim Schladitz und Alexander Jahn. Alle TSV-Kämpfer boten, was die technische wie auch taktische Abwicklung der Kämpfe anbelangt, wie bei allen Turnieren des Jahres gute bis sehr gute Leistungen. Mit sehenswerten Techniken begeisterten sie die Zuschauer und erhielten viel Lob und Beifall.

Die Kämpfe waren mit einer langen Wartezeit verbunden. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl hatten Schildaus Judokas vier bis fünf schwere Wettkämpfe zu bestreiten, die sie sehr überzeugend gestalteten. Alle sechs Teilnehmer überzeugten und eilten in der Vorrunde von Sieg zu Sieg. Nun stand das Finale an. Hier mobilisierten sie noch einmal all ihre Kräfte. Mit Ruhe, Überlegenheit, gut vorbereiteten Techniken welche dann blitzartig und überraschend durchgezogen wurden behielten Lina, Denise, Jessica, Tim und Alexander die Oberhand und fegten ihre Gegner mit klaren Siegen von der Matte.

Klara, bis zum Einzug in das Finale ohne Fehl und Tadel, wollte ihren Vereinskameraden nicht nach stehen. Ihre Gegnerin hatte sie voll im Griff und sie sah bereits wie der sichere Sieger aus. Doch eine plötzliche Unachtsamkeit, die ihre Gegnerin ausnutzte, war für die junge Schildauerin zum Nachteil und sie verlor knapp.

Ergebnis: 5 x Gold: Denise Gäbler, Lina Rienäcker, Alexander Jahn, Tim Schladitz, Jessica Treichel; 1 x Silber: Klara Hiemer



