Um einiges schlauer

Handball. Das Team der Concordia besteht aus erfahrenen Spielern mit Erfahrung aus der 2. Bundesliga und A-Jugendlichen. Die Motivation auf Torgauer Seite war somit sehr hoch, obwohl sie verletzungsbedingt wieder einige Ausfälle verkraften mussten.



Mit Einsatz und Laufbereitschaft wurde demnach von Beginn an um jeden Ball gekämpft, so ließ man die Gäste an diesem Tag gar nicht erst zu ihrem Spiel finden (2:2)! Hingegen kam der VfB mit druckvollen Angriffen fast von jeder Position zum Torerfolg.

Die Abwehr stand sehr gut und störte mit schnellem Verschieben und frühzeitigem Heraustreten, die Gäste im Aufbauspiel. So entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte (4:4/8:8). Die VfB-Fans in der gut gefüllten SaW peitscht ihr Team nach vorne und jubelte umso lauter, als die Hausherren erstmals mit 13:12 in Führung gingen. Der NHV wirkte angefressen, unzufrieden mit der eigenen Leistung, auch mit mancher Schiedsrichterentscheidung.



In der Kabine war VfB-Coach Sehlmann mit seinen Jungs sehr zufrieden, er warnte aber davor einen Gang zurück zu schalten. Denn die Gäste wollten diese Halbzeit sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Nach der Pause gelang dem VfB zwar das erste Tor und man glich noch einmal zum 15:15 aus. Danach steigerten sich die Delitzscher mehr und mehr. Besonders die Gäste-Abwehr. Sie raubte den Torgauern die Kräfte. Es wurden kaum noch gelungene Angriffe vorgetragen, reihenweise scheiterte der VfB am Gäste-Keeper. So konnten die Concorden ihr Konterspiel aufziehen und zogen innerhalb weniger Minuten auf 22:16 davon. Dies war die Vorentscheidung. In der Schlussviertelstunde bemühten sich die Torgauer die Niederlage im Rahmen zu halten. Vielleicht waren sie einfach zu lieb, denn im ganzen Spiel gab es nur eine Zeitstrafe. Im Handball doch eher eine Seltenheit!



Letztendlich unterlag der VfB dem Favoriten klar. Eine Halbzeit gut mitgehalten, das Wissen darum sollten die Torgauer mit in die nächsten Partien nehmen. Denn nachdem man gegen den Ersten und Zweiten der Liga ran durfte, geht es morgen zum Vorletzten Turbine Leipzig. Hier muss endlich wieder gepunktet werden!



Torgau: M. Krondorf/M. Borisch; M. Leisner (1), C. Kanitz, P. Ritz (5), M. Stephan, H. Schulze (1), R. Nicolaus (6), A. Becker (5), E. Winkler (2), M. Pfeiffer (3); Siebenmeter: 1/1:2/2; 2-Minuten-Strafen: 0:1

Aktuelle Tabelle: 01. NHV Delitzsch 2010 II 282:194 18:00 02. USC Leipzig 250:201 15:03 03. Bornaer HV 09 257:207 12:06 04. SV Lok Leipzig-Mitte III 233:222 12:06 05. TSG 1861 Taucha 217:216 11:07 06. TuS Leipzig-Mockau 253:229 10:08 07. SC DHfK Leipzig III 260:233 9:09 08. VfB Torgau 230:254 7:11 09. SG Zschortau 206:263 5:13 10. TSV 1886 Markkleeberg 183:244 4:14 11. Turbine Leipzig 186:225 3:15 12. HSG Rückmarsdorf II 194:263 2:16