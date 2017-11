Umleitung wegen Hafenbahn-Bauarbeiten

Torgau. Ab heute ist ein neuralgischer Punkt im Torgauer Verkehrsnetz für voraussichtlich drei Tage gesperrt. Mit den Bauarbeiten an der Hafenbahn wird der Bereich zwischen Eilenburger Kreuzung und Karl-Marx-Platz durch das Glacis dicht gemacht. Der gesamte Verkehr, der normalerweise über den Abschnitt, der

B 87 und B 183 kombiniert, rollt, wird offiziell über die Friedrich-Naumann-Straße und die Dahlener Straße umgeleitet und am Kreisverkehr am Wasserturm wieder auf die Bundesstraße zurückgeführt. An der Ecke Naumann-Straße/Dahlener Straße wird für den Zeitraum der Umleitung eine Ampel installiert, um das Abbiegen zu vereinfachen. Die Umleitung infolge der Sperrung hat durchaus das Potenzial, in Stoßzeiten für lange Staus und damit Zeitverzögerungen zu sorgen.