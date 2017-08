Umweltsünder auf frischer Tat ertappt

Elsnig. Er habe am Sonntag 17.15 Uhr einen Pkw- Fahrer in der Bahnhofstraße angetroffen, der gerade dabei war, Dachpappe und Gartenabfälle abzuladen und in einem Gebüsch verschwinden zu lassen. „Die Deponie hat zu“, lautete die dreiste Antwort auf die Frage, warum der Übeltäter seinen Müll nicht legal entsorgte.



Die TZ gab die Information an das zuständige Umweltamt weiter, das sich allerdings schwer tat. Ein Ansprechpartner war auf Grund von Urlaub oder wegen einer internen Beratung nicht greifbar. Man bat erst um schriftliche Übermittlung, dann wurden nach langem Zögern doch noch Notizen gemacht. Denn der aufmerksame Bürger hatte sich Autokennzeichen und Uhrzeit etc. notiert. Das Gelände am ehemaligen Bahnhof zieht immer wieder Umweltsünder an. Erst kürzlich hatte die TZ ein Sonderlob verfasst.