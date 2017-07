Umzug des FBZ: "Ein paar Tränchen sind schon geflossen"

Am Mittwoch wurden die letzten Kisten aus den Räumlichkeiten des Förder- und Fachbildungszentrums (FBZ) in Mockrehna verladen.

Mockrehna/Wurzen. Am Mittwoch wurden die letzten Kisten aus den Räumlichkeiten des Förder- und Fachbildungszentrums (FBZ) in Mockrehna verladen. Die Einrichtung des Sächsischen Landesamtes für Landwirtschaft, Geologie und Umwelt zieht nach Wurzen. Petra Bretschneider, Leiterin am FBZ, zog in der Torgauer Zeitung ein Fazit.



TZ: Lief beim Umzug alles wie geplant?

P. Bretschneider: Es war schon etwas wehmütig, wir hatten uns in Mockrehna immer wohl gefühlt. Ein paar Tränchen sind schon geflossen. Aber ja, alle Kisten sind sicher in Wurzen angekommen. Die letzten Tage saßen wir hier zwar noch in einem Chaos zwischen Aktenstapeln und dergleichen, aber das wird schon. Ab Montag sollte alles wieder ganz geregelt ablaufen.



Laut Pressemitteilung hieß es, dass sie aufgrund eines Beschlusses der Staatsregierung umziehen müssen. Der stammte allerdings schon aus dem Jahr 2011.

Das ist richtig. Aber es stand auch drin, dass der Umzug bis 2020 zu realisieren ist. Und damit liegen wir ja gut im Plan. Obwohl es schon zu einigen Verspätungen gekommen ist. Das neue Gebäude in Wurzen musste grundsaniert werden, der Hausschwamm war drin. Und es musste auch aufgestockt werden, weil dort nicht genug Arbeitsplätze vorhanden waren.



Was wird nun aus dem leerstehenden Gebäude in Mockrehna?

Das Gelände gehört dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, kurz SIB. Da es zu Staatszwecken nicht mehr gebraucht wird, gehe ich von einem Verkauf aus.



Haben sich nach dem Auszug noch irgendwelche Berührungspunkte mit Mockrehna?

Wir sind dann zwar nicht mehr vor Ort, aber ja, wir bleiben der Region natürlich verbunden und arbeiten weiterhin mit den Landwirten, auch aus Mockrehna und Umgebung, zusammen.