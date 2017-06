Umzugstrubel am ersten Ferientag

Torgau. Während Angelika Sauer noch mit dem klebrigen Paketband hadert, Claudia Hentschel ihrem Flügel nochmals alles Gute wünscht und Ina Bär die nächsten Kleinteile mittels einer Kiste aus dem Haupthaus holt, klingelt bei Chefin Prof. Elvira Dreßen das Telefon im Minutentakt. Obgleich erster offizieller Ferientag war ab 7 Uhr der enorme Trubel in der Hauptstelle der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ unverkennbar.



Seit gestern läuft die Unternehmung Umzug. Allein 16 Klaviere, Flügel und E-Pianos mussten von einer Spezialfirma vom Standort in der Eilenburger Straße ins Ausweichquartier in die Puschkinstraße befördert werden. Daneben gilt es, diverse Möbel, Notensammlungen und Kleinteile wohlbehütet umzulagern. Grob geschätzt werden wohl bis zu sechs Lkw-Ladungen hierfür notwendig sein. Zusätzlich haben die Angestellten der Musikschule in den vergangenen Tagen vieles selbst an den neuen Standort befördert.

Das alte Gebäude steht vor der energetischen Sanierung. Die fast 1,5 Millionen Euro schwere Investition wird durch das Programm „Brücken in die Zukunft“ ermöglicht. Der Eigenanteil des Landkreises liegt bei rund 94 000 Euro.



Bereits schon in der vergangenen Woche hatten sich Schüler und Lehrer mit einem musikalischen Abschlussfest von den alten Räumlichkeiten verabschiedet. Zu den Gästen zählte unter anderem Rayk Bergner, (Noch-)Chef des Eigenbetriebs Bildungsstätten des Lankreises Nordsachsen. Bergner wird demnächst als Schkeuditzer Oberbürgermeister seine Brötchen verdienen.

Mit dem Umzugsprovisorium in der Puschkinstraße müssen alle Beteiligten voraussichtlich bis Ende 2018 vorliebnehmen.