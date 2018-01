Und Sportler des Jahres ist …

Torgau. Wissen Sie noch, wer am 24. Januar 1998 auf dem großen Saal vom Forsthaus Dröschkau als die „Sportler des Jahres 1997“ gekürt wurden? Die TZ-Sportredaktion hilft Ihnen gern auf die Sprünge: Die Damenwertung gewann die Radsportlerin Virginia Hennig (TSV Blau-Weiß Torgau). Die damals 10-Jährige heimste 3306 Stimmen bei der beliebten Sportlerumfrage des Neuen Torgauer Kreisblattes ein. Bei den Herren sicherte sich Lutz Richter, der Caster vom TSV Blau-Weiß Torgau, mit 3161 Stimmen den Titel.



Die Königsklasse, sprich die Mannschaftswertung, gewannen die Kegelsportler der 1. Herren des SSV 1952 Torgau. Holike, Schmutzer, Lange, Hofmann & Co. brachten es auf eine Rekordsumme von 3680 Stimmen. Rund 350 Sportler, Angehörige, Trainer, Sponsoren und Vertreter aus dem regionalen öffentlichen Leben verlebten einen langen und unterhaltsamen Sportlerball. Bei der Umfrage nach den Sportlern des Jahres 1997 wurden in der Kategorie Damen acht Sportlerinnen, bei den Herren zehn Athleten und in der Kategorie Mannschaften zehn Teams aus der Region Torgau und Oschatz aufgestellt.