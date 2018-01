Und der zweite folgt sogleich

Tischtennis. Nach dem gelungenen Rückrundenstart inklusive Sieg im ersten Spiel der Platzierungsrunde konnten die Spieler des SSV 1952 Torgau in Kühren an das gute Ergebnis anknüpfen, was ihnen prima gelang.

Die Torgauer setzte in der ersten Doppelrunde gleich alles auf eine Karte. Am Ende eine gute Entscheidung des Trainers Thomas Zausch. Ott/Wagner siegten souverän in drei Sätzen. Das mit Wilker/Rutkowski besetzte untere Doppel musste über die volle Instanz, konnte sich aber nach fünf Sätzen zum Sieg gratulieren lassen. Es war der erste Doppelgewinn beider Spieler in einem Match. Somit führten die Torgauer nicht unbedingt erwartet mit 2:0.

In der ersten Einzelrunde sollte es dann noch besser werden: Ott und Wilker mit jeweils klaren Siegen bauten den Vorsprung weiter aus. Paul Rutkowski, mit seinen zehn Jahren Jüngster des Teams, war überfordert und unterlag klar. Teamkollege Max Wagner wuchs mit seiner unorthodoxen Spielweise wieder einmal über sich hinaus. Gegen die Nummer 1 des Gastgebers lag er schon 0:2 zurück. Man soll sich aber nie aufgeben, sagte er sich. Und er tat dies.

Die nachfolgenden Sätze entschied er mit 11:5,11:4 und 11:3 eindeutig für sich. Somit führte das SSV-Quartett nach der ersten Einzelrunde mit 5:1. Dieser Vorsprung wurde mit zwei klaren Siegen von Wagner und Ott weiter ausgebaut. Auch Dennis Wilker gewann wieder sein Spiel. Paul Rutkowski unterlag indes. Beim Spielstand von 8:2 war der Sieg so gut wie sicher. Die abschließende Einzelrunde ging mit je zwei Siegen beider Mannschaften ausgeglichen aus, sodass am Ende in der Höhe ein nicht erwarteter 10:4 Auswärtssieg heraussprang.



Zieht man ein Fazit nach den beiden ersten Spieltagen und deren Siege, so ist festzustellen, dass die deutliche Steigerung auf das durchgeführte Trainingslager in den Weihnachtsferien zurückzuführen ist.



Torgau:

Ott (3,5), Wagner (3,5), Wilker (2,5), Rutkowski (0,5)



Aktuelle Tabelle:

1. Leutzscher Füchse 19:9 4:0 2. SSV 1952 Torgau 18:10 4:0 3. SV Borsdorf 1990 15:13 2:2 4. Tauchaer SV 7:7 1:1 5. Leipziger SV Südwest 12:16 1:3 6. TSV 1913 Kühren 4:10 0:2 7. ESV Delitzsch 9:19 0:4