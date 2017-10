Und plötzlich sprudelten Wassermassen aus Gullys

Wildschütz. Ein Pachtgewässer, die sogenannte Froschmühle, wurde offensichtlich zu schnell abgelassen. In dieser Woche hatte jener Umstand noch einmal für Diskussionen im Mockrehnaer Gemeinderat gesorgt.

Was war genau passiert? Ortsvorsteher Jürgen Mangler (Freie Wähler) klärte im Gespräch mit der Torgauer Zeitung auf. „Es ist einfach nur ärgerlich“, sagte er gestern. Jahrelang habe das Ablassen des Teichs keinerlei Probleme bereitet, denn das Ziehen der Schieber sei in Absprache mit der Gemeinde sehr behutsam erfolgt. Das Wasser aus dem Aufzuchtteich sei dann über ein Leitungs- und Grabensystem in einen zweiten Teich im Ort abgeführt worden. Doch diesmal war es anders. Offensichtlich war ein neuer Pächter in die Vollen gegangen. Die Wassermassen drückten deswegen durch die mit Wurzeln zum Teil ohnehin schon zugewachsenen Rohre, stauten sich und sprudelten munter durch die Gullys. Folge war, dass sich der Ortskern rund um Tanzdiele und Backofen in eine regelrechte Sumpflandschaft verwandelte.

Zwar sind die Schäden nach einer ersten Einschätzung nur gering, doch Mangler hofft, dass sich dies nicht noch einmal wiederholt. Das Landratsamt und die Gemeindeverwaltung seien eingeschaltet worden.