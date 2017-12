Unerwartete Entwicklung im Straßenstreit

Ausgangspunkt ist ein Leserbrief des Reifenhändlers. In diesem beschreibt Klepatz, wie er am Tag vor der Bundestagswahl nach langer Vorankündigung den Gehweg vor seinem Grundstück in der Döbernschen Straße abgesperrt hat. Er schreibt weiter: „Selbst die am selben Tag erscheinenden Polizeibeamten verhielten sich mir gegenüber diplomatisch und freundlich. So konnten wir uns darauf einigen, die Absperrung erst einmal stehen zu lassen und alles weitere in der folgenden Woche miteinander in Ruhe zu klären.

Dies wäre mit Sicherheit auch so geschehen, wenn sich nicht plötzlich unser ,bürgernaher‘ Abgeordneter Herr Marian Wendt in dieser Gelegenheit hätte einschalten müssen. Der ,christliche‘ Vorzeigepolitiker zeigte mich telefonisch bei der Polizei an, und forderte die Beamten auf, die von mir aufgestellten Absperrungen abzubauen! Warum dies dann auch, in meiner Abwesenheit am Wahlsonntag geschah, erscheint mir genauso schleierhaft wie skandalös. Ist ein CDU-Bundestagsabgeordneter denn autorisiert, die Polizeibehörden zu solchen sofortigen Handlungen aufzufordern, ohne dass dies für das Wohl der Torgauer Bevölkerung irgendwie notwendig gewesen wäre?“

Marian Wendt wollte den betreffenden Anruf der TZ gegenüber nicht bestätigen. Aus dem Revier im Husarenpark gibt es diese Bestätigung jedoch. „Der in Rede stehende Anruf und die daraus resultierenden Maßnahmen sind im Computersystem der Polizei dokumentiert“, so Revierleiter Andreas Starke.

Dietmar Klepatz fragt sich deshalb weiterhin: „Warum denunziert mich plötzlich ein Herr Marian Wendt wegen einer Thematik, welche ihn bisher kein bisschen interessiert hat? Hätten ich und mein Sohn Marco im letzten Wahlkampf besser nicht öffentlich für eine Partei Werbung machen sollen, welche ihn fast seinen gut bezahlten Sitz im Bundestag gekostet hätte?“