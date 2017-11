Unfallverursacher zieht Einspruch zurück

Torgau. Bernhard Z. (Name von der Redaktion geändert) stand vor dem Amtsgericht Torgau, weil er gegen einen Strafbefehl Einspruch erhoben hatte. Der Angeklagte war am 6. März 2017 gegen 4.45 Uhr in einem Dorf der Region Oschatz mit dem Heck seines Opels beim Einparken gegen das Heck eines auf dem Parkplatz eines angrenzenden Wohngebietes stehenden BMWs gestoßen. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne die Polizei zu benachrichtigen oder auf den Besitzer des BMWs zu warten.

Dabei entstand am BMW ein Sachschaden von 1233 Euro. Für diese Straftat erließ der zuständige Richter einen Strafbefehl in Höhe von 45 Tagessätzen zu je 30 Euro, gleichbedeutend mit einer Summe von 1350 Euro. Zudem muss Bernhard Z. seinen Führerschein für drei Monate bei der Staatsanwaltschaft abgeben. Dagegen legte der Nordsachse, 63 Jahre alt, Rentner, Vater von zwei erwachsenen Mädels, Einspruch ein, sodass es zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht kam.

Der Angeklagte stritt den Vorwurf ab. Er sei weggefahren, als seine Bekannte ihre auszutragenden Zeitungen verteilt hatte. Bernhard Z. habe nichts bemerkt, beim Einparken einen anderen Pkw berührt geschweige denn beschädigt zu haben. Zudem würden die Kratzer an seinem Opel nicht mit den 10 bis 15 Zentimeter langen Kratzern am BMW zusammenpassen. Auch höhenmäßig würden diese Lackbeschädigungen gegen eine Berührung der Fahrzeuge sprechen. Sein Rechtsanwalt unterstützte diese Thesen. Aus seiner Sicht würden die Aussagen des BMW-Besitzers und die vorliegenden Beweismittel nicht ausreichen, um Bernhard Z. zu bestrafen. Aus diesem Grund forderte der Anwalt die Erstellung eines Gutachtens, um anhand Lackbeschädigungen herauszufinden, was passiert war.

Der Geschädigte Matthias W. (Name von der Redaktion geändert) erinnerte sich als Zeuge genau an den 6. März: „Ich war mit meinem Hund spazieren und schaute auf meinen BMW, als wir gegen 8.30 Uhr zurückkamen. Das tat ich deshalb, weil sechs Wochen zuvor eine Frau mit ihrem Pkw an die gleiche Stelle meines Autos auf dem gleichen Parkplatz gefahren war. Aber mit ihr gab es keine Probleme. Sie zahlte die 3000 Euro Reparaturkosten ohne Streit.“ Nach der erneuten Kollision fragte er mehrere Nachbarn, ob sie etwas bemerkt hatten. Einer sagte ihm, dass er beobachtet habe, wie ein Autofahrer den BMW gerammt hat.

Danach erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Matthias W. musste den BMW danach aus „wirtschaftlichen Gründen“, verkaufen. „Wegen des Lackschadens bekam ich 1000 Euro weniger vom Händler.“ Das klang glaubhaft wie auch die Aussage des Zeugen Werner M. (Name von der Redaktion geändert). „Es war gegen 4.45 Uhr. Ich war an der Dialysemaschine angeschlossen und schaute dabei wie immer aus dem Fenster. Ich sah nur, wie der Opelfahrer beim Rückwärtseinparken nicht den richtigen Radius fand. Dann hörte ich es laut krachen. Der Angeklagte stand dann vor seinem Auto.

Die Zeitungsfrau ging um den BMW herum. Anschließend redeten sie laut miteinander. Verstanden habe ich nichts. Plötzlich sind sie weggefahren.“ Der Zeuge ergänzte, dass er aufgrund seines Gebrauchs der Dialysemaschine täglich um diese Zeit am Fenster stand. „Der Parkplatz ist nur 15 Meter von meinem Fenster entfernt. Ich kenne den Mann und die Zeitungsfrau, weil ich sie oft am Parkplatz sehe.“ Der Richter verzichtete auf die Aussage der Zeitungsfrau, die offenbar bei der Polizei falsche Angaben zum mutmaßlichen Geschehen getätigt hatte.

Der Anwalt erklärte trotz der glaubhaften Aussage des Nachbarn, dass er das Ergebnis des Gutachtens mit dem Lackvergleich der Berührungsstellen abwarten wolle, um danach mit seinem Mandanten möglicherweise über eine Rücknahme des Einspruchs zu entscheiden. Außerhalb des Gerichtssaals berichtete der Geschädigte Matthias W., 33 Jahre alt, Service-Leiter einer großen Firma, dass er nach dem Vorfall vom Angeklagten wegen der Anzeige sogar beschimpft worden war. „Als er mich ansprach, hatte ich sogar gehofft, dass er reden wollte, um sich mit mir doch noch gütlich, also außergerichtlich, einigen zu wollen. Aber das war kein Thema.“ Die 1000 Euro Schaden an seinem BMW waren durch ein Gutachten auf Kosten des Autohauses ermittelt worden, bei dem er seinen Pkw gekauft hatte. Genau dieser Summe rennt der Mann nun hinterher. Er müsste versuchen, sie sich über ein Zivilverfahren einzuklagen.

Nach der Aussage des Geschädigten riet der Richter dem Angeklagten und dessen Anwalt, noch einmal darüber nachzudenken, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzuziehen. Nach der glaubhaften Schilderung des Vorfalls durch den zweiten Zeugen Werner M. könne es zu einem härteren Urteil kommen. Angesichts der Beweislage und seiner relativ hohen Rente von 1600 Euro, die bei der Festlegung der Höhe der Geldstrafe berücksichtigt wird, drohte Bernhard Z. bei einer Verurteilung eine höhere Geldstrafe als der Betrag im Zuge des Strafbefehls.

Deswegen hielt der Richter eine Unterbrechung der Hauptverhandlung für notwendig, um ein Rechtsgespräch mit dem Staatsanwalt und dem Anwalt des Angeklagten zu führen, damit die Juristen die für den Angeklagten ungünstige Beweislage erörtern können. Richter und Staatsanwalt betraten nach sieben Minuten wieder den Verhandlungssaal. Angeklagter und Anwalt dagegen berieten sich lange und kehrten erst 25 Minuten später in den Gerichtssaal zurück. Das Ergebnis: Bernhard Z. zog den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück.