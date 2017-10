Union-Kicker trumpfen auf

A-Jun. Panitzsch/Borsdorf – Union Torgau 1:4 (1:1)

Am 5. Spieltag der Landesklasse Nord empfing der Tabellenzweite den Tabellenersten. Mit dem Anpfiff wurde klar, dass beide Teams hochmotiviert zu Werke gingen. Die Heimmannschaft agierte aus einer sicheren Abwehr und setzte zu Beginn auf schnelle Konter. Die erste Torchance besaßen jedoch die Gäste. Nowacks Kopfball (2.) verfehlte sein Ziel nur knapp. Union zeigte sich in der Defensive nervös. Kurz hintereinander (8./10.) konnte Panitzsch über rechts für Gefahr sorgen. In der 11. Minute die Führung. Union war um den Ausgleich bemüht, scheiterte am guten Torwart (13.) oder der Ball wurde noch von der Linie geschlagen (15.). Mittag tauchte frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf (28.), doch der Torwart parierte erneut. Ein Freistoß von Weimann, der von Nowack (40.) eingeköpft wurde, brachte den Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff setzten die Unioner die ersten Akzente. Mittag konnte sich fein auf der rechten Seite durchsetzen, legte ab auf Stein (49.) und Torgaus Stürmer verwandelte unhaltbar. Mit der Unioner Führung verschärfte sich die Gangart des Gegners deutlich und führte folgerichtig zu Gelben Karten und fand in einer Roten Karte für die Heimmannschaft ihren Höhepunkt. In Überzahl spielten die Unioner die Partie klug und sicher zu Ende. Dabei wurde Stein zum Matchwinner (58./89.), der das Endergebnis auf 4:1 schraubte. Union bot eine tolle kämpferische und besonders in der 2. Hälfte ein sehr gute spielerische Leistung. Hervorzuheben ist weiterhin die tolle mannschaftliche Geschlossenheit.

Torgau: Sandmann, Bornmann, Spinn, Dauer, Gremmels, Mittag, Weimann, Nowack (1), Jäger, Gottsmann, Leutnitz, Stein (3), Letzel, Mainusov



B-Jun. SpG Krostitz/Löbnitz – Union Torgau 3:1 (2:1)

Für die Unioner begann die Partie beim Tabellennachbarn nach Maß. Besser traf in der Anfangsphase zur Torgauer Führung. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Torgauer schienen jedoch das Heft größtenteils in der Hand zu haben. Doch nach zwei individuellen Fehlern in der Abwehr drehte der Platzherr die Partie binnen 120 Sekunden. Dennoch blieben die Kukard-Mannen am Drücker, übertrafen sich jedoch im Auslassen bester Chancen schon vor dem Seitenwechsel. Dafür gab es dann unmittelbar nach dem Seitenwechsel die Quittung mit dem dritten Gegentreffer. Die Elbestädter versuchten noch, in die Partie zurück zu kommen, waren offensiv immer wieder bemüht und gefährlich. Insbesondere Kentsch und Leutnitz machten der Gastgeber-Defensive zu schaffen. Aber deren Torhüter sowie das Torgestänge machten alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn zunichte. Letztlich eine unnötigen Niederlage.

Torgau: König, Anselmi, Iqbal (72. Angermann), Mainusov (49. Höcke), Kentsch, Böhme, Lehmann, Besser, Leutnitz, Kukard (60. Zimmermann), Niemz; TF: 0:1 Besser (13.), 1:1/2:1 Kaden (18./20.), 3:1 Richter (41.)



C-Jun. Union Torgau – Riesa 2:1 (0:0)

Am Sonntag war der ungeschlagene Tabellenführer zu Gast im Hartenfelsstadion. Nach einer sehr intensiven Partie gingen die Torgauer als Sieger vom Platz. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, jedoch mit leichten Vorteilen für Torgau. Eine Unaufmerksamkeit der Gastgeber bestraften die Riesaer mit dem 0:1 (61.). Die Unioner gaben nicht auf und legten nochmal eine Schippe drauf. In der folgenden Druckphase erhielten sie in der 65. Min. einen berechtigten Elfmeter, den L. Wetzer verwandelte. In der 68. Min. Freistoß für Torgau. Die Vorlage nickte N. Noack zum 2:1-Siegtreffer ein.

Torgau: Alf, Greifendorf, Wetzer, Burkhardt, Simmank, Franke, Rohrbach, Noack, Smolla, Rudolph, Kaßler, Küchler , Dietrich, Förster, Kaminski