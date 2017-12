Union-Reserve löste das Ticket

Sieben Mannschaften bewarben sich in der Vorrunde um die drei begehrten Endrundenplätze.

Fußball. Nach dem Modus Jeder gegen jeden waren 21 Spiele notwendig um den Sieger und die Platzierten zu ehren. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein Turnier, welches auf gutem Niveau stand. Gute Torhüterleistungen, wie gekannte Spielzüge und raffiniert erzielte Tore waren zu sehen und wurden mit viel Beifall bedacht. Eine wohltuend angenehme Atmosphäre, auf den Rängen sowie unter den Trainern und auf dem Parkett, wozu auch die guten Schiedsrichterleistungen beitrugen. In fast allen Spielen ging es sehr eng zu, was für ein ausgeglichenes Niveau spricht. Ganz eng wurde es um den dritten Finalplatz, ein Vierkampf, welchen am Ende die Merkwitzer für sich entschieden.



Ergebnisse: Beilrode – Belgern 1:0, Merkwitz – Luppa/Dahlen/Wermsdorf 0:1, Dommitzsch/ Schildau/Süptitz – Union Torgau II 0:0, Strelln/Schöna – Beilrode 0:1, Belgern – Merkwitz 0:1, Luppa/D./W. – Dommitzsch 1:0, Union Torgau II – Strelln/Schöna 3:0, Beilrode - Merkwitz 0:1, Dommitzsch – Belgern 0:1, Strelln/Schöna – Luppa 0:2, Union Torgau II – Beilrode 2:0, Merkwitz – Dommitzsch 1:2, Belgern – Strelln/Schöna 1:0, Luppa – Union Torgau II 0:0, Beilrode – Dommitzsch 1:1, Strelln/Schöna – Merkwitz 0:2, Union Torgau II – Belgern 0:0, Luppa – Beilrode 0:0, Dommitzsch – Strelln/Schöna 2:0, Merkwitz – Un. Torgau II 1:3, Belgern – Luppa/D./W. 1:3

Endstand: 1. Luppa/Dahlen/Wermsdorf 7:01 14 2. Union Torgau II 8:01 12 3. Merkwitz 6:06 9 4. Domm./Süptitz/Schildau 5:04 8 5. Beilrode 09 3:04 8 6. Roland Belgern 3:05 7 7. Strelln/Schöna 0:11 0



Torgau: J.-L. Haß; L. Müller (1 Tor); J. Damm (4); J. Franke (1); M. Feja; N. Litka; F.-O.Schmolke; M. Burkhardt (1); B. Moosdorf (1); M. Michalari

Beilrode: Fr. Hoffmann; L. Milich; L. Herling; F. Stieler; N. Förster; J. Starke; J. Götze; J. Zweigler; G. Rossmann (3)

Dommitzsch/Schildau/Süptitz: Fl. Zweigmann; M. Dietze (2); T. Klotz (1); M. Elschner; A. Birnbaum; B. Kähne (1); L. Birkmann (1); Fl. Urbe; N. Szesny

Belgern: B. Dehnert; L. Jäger; A. Jäger; P. Horn (1); N. Teiche (1); M. Nebel; M. Näke; J. Villwock