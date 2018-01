Unioner gewinnen unbesiegt Turnier dank Justin Förster und starkem Torwart

Neun C-Junioren-Teams traten beim Fair-Play-Hallencup des SV Merkwitz an. Gespielt wurde dieser Cup mit drei Vorrundenstaffeln und anschließend mit zwei Zwischenrunden und einer Platzierungsrunde. Also war jedes Teams ab der Zwischenrunde förmlich zum Siegen verdammt, wenn man am Ende die Siegertrophäe gewinnen wollte. In der Gruppe A konnten sich der FSV Oschatz und die SG Canitz vor dem Gastgeber SV Merkwitz behaupten und zogen somit in die Zwischenrunde ein.

Gruppe A:

Canitz – Merkwitz 2:0 Oschatz – Canitz 1:0 Merkwitz – Oschatz 1:3

Gruppe B:

Lok Döbeln/Roßwein – Stahl Riesa II/Strehla/Canitz II 1:0 Dürrweitzschen/Leisnig – Lok Döbeln/Roßwein 0:3 Riesa II/Strehla/Canitz II –Dürrweitzschen/Leisnig 4:0

In der Vorrundengruppe C konnten die Jungs des Jugendfördervereins Union Torgau klar Schiff machen und sicherten sich mit zwei Siegen Platz eins.

Gruppe C:

Luppa/Wermsdorf/Dahlen – Torgau 0:3 Ostrau/Mügeln-Ablaß 09 – Luppa/Wermsdorf/Dahlen 1:3 Torgau – SpG Ostrau/Mügeln-Ablaß 09 1:0

Auch in der Zwischenrundengruppe 1 konnte niemand den JFV Union Torgau stoppen. Die Torgauer kamen mit 6:0 Toren auf Platz 1 ein.

Zwischenrunde Gruppe 1:

Oschatz – Riesa II/Strehla/Canitz II 0:0 Stahl Riesa II/Strehla/Canitz II – Torgau 0:5 Torgau – Oschatz 1:0

In der Zwischenrundengruppe 2 konnte sich die SpG Lok Döbeln Roßwein dank eines besseren Torverhältnisses gegenüber der SpG Luppa/Wermsdorf/Dahlen das Finalspiel sichern.

Zwischenrunde Gruppe 2:

Canitz – Lok Döbeln/Roßwein 0:2 Döbeln/Roßwein – Luppa/Wermsdorf/Luppa 0:0 Luppa/Wermsdorf/Dahlen – Canitz 2:1

Platzierungsrunde Gruppe 3:

Dürrweitzschen/L. – Merkwitz 1:1 Ostrau/Mügeln-Ablaß – Merkwitz 0:2 Dürrweitzschen/L. – Ostrau/Mügeln-Ablaß 0:3

Das Finale war ein echter Leckerbissen, in der Anfangsphase besaßen beide Teams gute Torchancen, eine von diesen wusste JFV Spieler Justin Förster nach vier Minuten zu nutzen. Die SpG Lok Döbeln/Roßwein steckte nicht auf. Der JFV Union ließ sich aber nicht von der taktischen Linie bringen und siegte ungeschlagen.

um Platz 5:

Riesa II/Strehla/Canitz II – Canitz 0:2

um Platz 3:

Oschatz – Luppa/W./Dahlen 2:0

um Platz 1:

Union Torgau – SpG Lok Döbeln/Roßwein 1:0

Endstand

1. JFV Union Torgau 2. SpG Lok Döbeln/Roßwein 3. FSV Oschatz 4. SpG Luppa/Wermsdorf/Dahlen 5. SG Canitz 6. SpG Stahl Riesa II/Strehla/Canitz II 7. SV Merkwitz 8. SpG Ostrau/Mügeln-Ablaß 09 9. SpG Dürrweitzschen/Leisnig

Bester Torschütze: Justin Förster (JFV Union Torgau) – 5 Tore; Bester Torwart: Niklas Köhler (SpG Stahl Riesa II/Strehla/Canitz II); Bester Spieler: Leon Stahl (SpG Dürrweitzschen/Leisnig)

Torgau: C. Dietrich, R. Küchler, R. Simmank, Ph. Franke, J. Förster, N. Noack, J. Smolla, E. Rudolph, N. Kaminski, Ph. Kaßler