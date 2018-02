Unioner hielten mit Sachsens besten A-Junioren gut mit

Fußball. Sachsens beste A-Junioren trafen sich in Mittweida, um am vergangenen Wochenende den Titel des Hallen-Landesmeisters im Futsal auszuspielen. Union Torgau schaffte es dabei sogar in die Endrunde.

Nachdem Torgaus Unioner sich gemeinsam mit der SG Taucha 99 in Pegau für die Landesmeisterschaft qualifizierten, vertraten beide Teams die Region Leipzig in Mittweida. Union wurde in die Gruppe A gelost, bestritt erneut das Eröffnungsspiel gegen den Meißner SV 08 und blieb dabei siegreich. Auch das zweite Spiel gegen Concordia Schneeberg entschieden die Torgauer klar mit 4:0 für sich und zogen mit einer knappen 0:1 Niederlage gegen Borea Dresden als Gruppenerster der Gruppe A in das Halbfinale ein.

Die Tauchaer verpassten das Halbfinale und mussten dem Gruppenzweiten der Gruppe B der SpG Bischofswerda/Neustadt den Vortritt lassen. Union und Bischofswerda lieferten sich ein heißes Halbfinale. Als alle beim Stand von 0:0 schon mit der Entscheidung vom Punkt rechneten, fiel für die Bischofswerdaer doch noch der umjubelte Siegtreffer und der Einzug ins Finale war perfekt. Union unterlag im kleinen Finale Borea Dresden erneut und musste sich mit dem 4. Platz dieses sportlich top besetzten Turniers zufrieden geben.

Dresden Striesen belegte Platz 1, holte den Titel und qualifizierte sich damit für die Meisterschaftsendrunde in Berlin. Die Unioner spielten ein gutes Turnier und schrammten nur denkbar knapp am Finale vorbei. Der Torgauer Birk Spinn wurde von der Turnierleitung in das All-Star-Team gewählt.

Gruppe A:

1. JFV Union Torgau 5:1 6 2. Borea Dresden 4:1 6 3. Meißner SV 08 2:5 3 4. FC Concordia Schneeberg 2:6 3



Gruppe B:

1. SG Dresden Striesen 7:0 7 2. SpG Bischofswerda/Neustadt 2:1 5 3. SG Taucha 99 1:2 3 4. SpG Hatha/Leisnig/Geringswalde 1:8 1



Endstand:

1. SG Dresden Striesen 2. SpG Bischofswerda/Neustadt 3. SC Borea Dresden 4. JFV Union Torgau 5. Meißner SV 08 6. SG Taucha 99 7. FC Concordia Schneeberg 8. SpG Hatha/Leisnig/Geringswalde

Torgau:

Nowack, Bornmann, Mittag, Spinn, Schulz, Azimi, Weber, Letzel, Weimann

Alle Teams bei der Siegerehrung. Links das Team des JFV Torgau.