Unioner und Hartenfelser nur Mittelmaß

Fußball. Mit zwei Turnieren setzte der SC Hartenfels Torgau 04 am vergangenen Wochenende seine Turnierserie fort. Gespielt wurde dabei sowohl in der C- als auch in der F-Jugend:

C-Junioren

Tolle Stimmung, tolles Publikum, begeisterte Teams und ansprechender Hallenfußball. Erwähnenswert noch das faire Auftreten von Trainern und Zuschauern untereinander, während des gesamtem Turniers, wobei die beiden angesetzten Schiedsrichter, Patrick Schalkowski und Dustin Thiele, ihren Anteil hatten.

Schon in den Gruppenspielen ging es bei den Entscheidungen recht eng zu, was sich in den Finalspielen fortsetzte. In den 18 Spielen wurden 72 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von vier Toren pro Spiel ergibt.

Ergebnisse:

Torgau – Motor Gohlis Nord 3:2 Torgau II – Rotation Leipzig 0:2 Eilenburg – Gröditz 1:1 Weixdorf – Schenkenberg 1:3 Motor Gohlis Nord – Gröditz 2:4 Rotation Leipzig – Schenkenberg 3:4 Torgau – Eilenburg 1:4 Torgau II – Weixdorf 2:1 Eilenburg – Motor Gohlis Nord 3:1 Weixdorf – Rotation Leipzig 2:0 Gröditz – Torgau 2:2 Schenkenberg – Torgau II 2:1

Halbfinale:

Eilenburg – Rotation Leipzig 0:1 Schenkenberg – Gröditz 2:0

um Platz 7:

MoGoNo – JFV Union II 2:5

um Platz 5:

JFV Union I – Weixdorf 4:1

um Platz 3:

Eilenburg – Gröditz 2:4

Finale:

Rotation Leipzig – Schenkenberg 1:3

Endstand:

1. SC Concordia Schenkenberg 2. Rotation 1950 Leipzig 3. FV Gröditz 4. FC Eilenburg 5. JFV Union Torgau 6. SG Weixdorf Dresden 7. JFV Union Torgau II 8. MoGoNo Leipzig

Bester Torwart: Arthur Dinter (Rot. 1950 Leipzig)

Bester Torschütze: Tim Heerdegen (Eilenburg) –5 Treffer



F-Junioren

Sonntag in aller Frühe war das Turnier der F-Junioren angesetzt, vergeblich wartete man auf die Mannschaften aus Schlieben und vom FC Elbaue Torgau. So entschied man sich auf eine Doppelrunde je acht Minuten Spielzeit. Ungeschlagen setzten sich die Knirpse aus Wittenberg durch und gewannen den Pokal. Große Begeisterung herrschte in der Halle, wobei es auch manche Träne gab. Teilweise schon ein ansprechendes Niveau, vor allen Dingen vom Turniersieger.

Ergebnisse:

Piesteritz – Hartenfels Torgau II 2:0 (1:0) Torgau – Motor Gohlis Nord 0:1 (0:2) Torgau II – Strehla 2:0 (0:0) Motor Gohlis Nord – Piesteritz 1:2 (0:1) Strehla – Torgau 0:0 (2:1) Torgau II – Motor Gohlis Nord 0:0 (1:2) Strehla – Piesteritz 0:3 (1:1) Torgau – Torgau II 0:0 (1:0) Motors Gohlis Nord – Strehla 1:2 (1:0) Piesteritz – Torgau 0:0 (2:0)

Endstand:

1. FC Grün-Weiß Piesteritz 12:2 20 2. MoGoNo Leipzig 8:6 13 3. SV Strehla 5:7 9 4. SC Hartenfels Torgau 04 II 3:6 6 5. SC Hartenfels Torgau 04 2:6 6

Bester Torwart: Hans Höcke (SCH Torgau 04)

Bester Torschütze: Vincent Neuberg (Piesteritz – 4 Tore)

Schiedsrichter: Patrick Schalkowski (Torgau), Dustin Thiele (Dommitzsch)

Zuschauer: 65