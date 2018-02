Unioner verlieren Spiel um Platz 3

Fußball. In der Hallen-Cup-Serie des SC Hartenfels 04 für C-Junioren traten aus Torgau sowohl der JFV Union als auch als auch der FC Elbaue an. Union ging erfolgreicher nachhause als die Elbauer.

Pünktlich 9 Uhr ertönte der Anpfiff zum Turnier der C-Junioren. Acht Teams spielten in zwei Vorrunden-Gruppen in dem Hallenturnier des SC Hartenfels 04 um den Pokal und die Plätze. In beiden Gruppen ging es recht eng zu. Drei Mannschaften aus Nordsachsen (Eilenburg, Torgau, Oschatz) erreichten das Halbfinale. Den beiden Endspielteilnehmern (Eilenburg und Oschatz) gelangen eindeutige Siege in den Halbfinals. Beide zelebrierten im Finale guten Fußball, welchen die Eilenburger verdient gewannen. Sachsenwerk Dresden erkämpfte sich Rang 3 gegen einen am Ende schwächelnden Gastgeber. Auch die auf den Plätzen einkommenden Teams trugen zum guten Gelingen des Turniers bei.

Ergebnisse:

Union Torgau – Eilenburg 2:4 Elbaue Torgau – Sachsenwerk Dresden 0:8 Schönfels – Freiberg 2:2 Oschatz – Wurzen 3:0 Eilenburg – Freiberg 5:1 Sachsenwerk Dresden – Wurzen 2:2 Union Torgau – Schönfels 2:0 Elbaue Torgau – Oschatz 0:8 Schönfels – Eilenburg 5:4 Oschatz – Sachsenwerk Dresden 3:1 Freiberg – Union Torgau 3:5 Wurzen – Elbaue Torgau 3:0

Halbfinale:

Eilenburg – Sachsenwerk Dresden 4:1 FSV Oschatz – JFV Torgau 4:0

um Platz 7:

BSC Freiberg – Elbaue Torgau 7:1

um Platz 5:

SG 48 Schönfels – ATSV Wurzen 3:1

um Platz 3:

Sachsenwerk Dresden – JFV Torgau 5:2

um Platz 1:

FSV Oschatz – FC Eilenburg 1:3

Endstand:

1. FC Eilenburg 2. FSV Oschatz 3. SV Sachsenwerk Dresden 4. JFV Union Torgau 5. SG 48 Schönfels 6. ASTV „Frisch Auf“ Wurzen 7. BSC Freiberg 8. FC Elbaue Torgau

Bester Torhüter: J.-L. Haß (JFV Union Torgau)

Union Torgau:

J.-Luka Haß, L. Müller, J. Damm, J. Franke, L. Fiedler, M. Feja, N. Litka, B. Moosdorf, H. Kouwert, T. Raue

Elbaue Torgau:

B. Dehnert, A. Jäger, L. Jäger, N. Teiche, P. Horn, M. Näke, M. Nerche, J. Villwok