Unioner wird nun ein Chemnitzer

Nun steht es fest: Fritz Burkhardt, Fußballer der C-Junioren von Union Torgau, verlässt den Landesklassen-Spitzenreiter in der Winterpause in Richtung Chemnitzer FC. Der Vertrag mit dem neuen Klub ist bereits unterschrieben. Für die Torgauer ist es ein herber Verlust. Und doch sind die Verantwortlichen des SC Hartenfels, bei dem Fritz aktiv war, stolz auf diesen sportlichen Aufstieg eines ihrer größten Talente.

Aber warum gerade nach Chemnitz, das recht weit von Torgau entfernt ist? „Der Klub hat sich bereits viele Monate intensiv um meinen Sohn bemüht“, verrät Vater Heiko Burkhardt, der bei Hartenfels als Jugendwart tätig ist. Leipzig Vorzeige-Klub RB hatte sich schon vor drei Jahren für Burkhardt Junior interessiert. „Fritz hat dort schon ein Probetraining absolviert. RB hatte Interesse an ihm. Aber er war damals erst zehn Jahre alt. Das war zu früh, von zu Hause wegzugehen“, erklärt Burkhardt Senior.

Jetzt will der 13-Jährige in Chemnitz durchstarten, wo er in der Rückrunde im jüngeren Jahrgang der C-Junioren in der Landesliga spielen wird. „Ich möchte Profi werden“, nennt der zurückhaltende Bursche sein Ziel, dessen Stammposition die linke Außenbahn des Mittelfeldes ist. Vorbilder wie so viele Kicker in seinem Alter hat der 1,65 Meter große Torgauer allerdings nicht.

Werner Heinrich, seit neun Jahren Trainer der Hartenfels-Bambini, ist stolz darauf, dass er der erste Übungsleiter von Fritz Burkhardt war. „Ich erinnere mich genau, als Fritz 2008 zu uns kam. Schon nach seinen ersten Bewegungen mit dem Ball war mir klar: Das wird was mit ihm. Und er war damals erst fünf Jahre alt“, erzählt der 71-Jährige und ergänzt: „Sein Wechsel zum Chemnitzer FC macht mich auch ein wenig stolz. Es bestätigt, dass unsere Arbeit ganz ordentlich ist.“

Auch für die Eltern des Talents ist der Wechsel nach Chemnitz ein neuer Lebensabschnitt. „Zunächst müssen wir uns daran gewöhnen, dass Fritz nun nur noch wenige Tage zu Hause ist. Das geht meiner Frau schon ziemlich nahe. Und für uns ist es mit hohem Aufwand verbunden, den wir aber für unseren Sohn gern betreiben“, sagt Heiko Burkhardt, der im Qualitätsmanagement der Firma Blech und Technologie-Zentrum Linda bei Jüterbog tätig ist.

„Es bedeutet für uns, dass wir unseren Sohn freitags nach der Schule in Chemnitz abholen und ihn sonntags Vormittag früh beizeiten zu seinen Spielen chauffieren.“ Wohnen wird Fritz im Internat des Chemnitzer Sportgymnasiums. Trotz des erhöhten Engagements für den Sohn und seinem „Pendler-Schicksal“ wird Vater Heiko bei Hartenfels weiter die Funktion des Jugendwartes ausüben. „Dieses Ehrenamt aufzugeben, war für mich nie ein Thema. Mein Herz hängt doch auch an den Jungs von Hartenfels“, erklärt der 45-Jährige.

Für Fritz bedeutet der neue Klub ebenfalls eine gehörige Portion an Umstellung in den verschiedensten Bereichen seines Lebens. In Torgau besuchte er das Johann-Walter-Gymnasium. In Chemnitz lernt er im Sportgymnasium, was eigentlich kein Problem sein sollte. Er verlässt die Torgauer Bildungseinrichtung immerhin mit einem Notendurchschnitt von 2,0. Doch aufgrund der neuen Mannschaft in der höherer Liga wird er demnächst zweimal täglich trainieren.

Nicht vergleichbar mit dem wesentlich geringeren Pensum, das bei Union Torgau möglich ist. Die von Falko Simmank trainierten Torgauer, Tabellenführer in der Landesklasse, werden durch den Abgang Burkhardts natürlich geschwächt. Obgleich der Übungsleiter sich sicher ist, dass er viele gute Jungs im Team hat, so dass die Torgauer den Abgang von Burkhardt verkraften können.

Simmank begleitet Burkhardt Junior bereits seit acht Jahren, davon fünf Jahre als Trainer der Bambini, E-, D- bis hin zur C-Junioren. „Fritz hat als Fußballer alles, was er braucht, um sich beim Chemnitzer FC durchzusetzen. Für uns war er nicht nur sportlich wertvoll. Er ist auch charakterlich eine Persönlichkeit als junger Spieler, der stets bescheiden auftritt“, schätzt der 44-Jährige ein.

Tim Strathe, zukünftiger Trainer von Fritz, ist froh darüber, dass sich Burkhardt endlich für den CFC entschieden hat. „Aufgefallen ist er uns erstmals im Mai 2017 bei einem Kreisauswahl-Turnier. Er hat danach dreimal bei uns vorgespielt und viele positive Dinge gezeigt. Ich glaube, dass er beachtliche Offensivqualitäten besitzt und Verantwortung übernimmt. Seine Qualitäten wollen wir weiter ausbauen. Ich bin optimistisch, dass er für uns Tore vorbereiten und schießen kann, auch in den höheren Spielklassen, in denen wir mit Chemnitz spielen. Mit seinem Fleiß kann er eine gute Entwicklung nehmen.“