Unterhaltskostenvorschuss hält Kreisbehörde auf Trab

Torgau/Nordsachsen. Gut für die betroffenen Familien, schlecht für die Kreiskasse. So lässt sich die Wasserstandsmeldung der Kreisverwaltung zum Anlaufen der neuen Regelungen für den Unterhaltskostenvorschuss kurz zusammenfassen.

Das Geld streckt der Landkreis immer dann vor, wenn sich bei getrennt lebenden Paaren ein Elternteil um die Kinder kümmert und das andere Elternteil entweder nicht in der Lage oder nicht Willens ist, den fälligen Unterhalt (in voller Höhe) zu zahlen. Seit 1. Juli 2017 gelten für diese Leistung großzügigere Regelungen. Lief sie bis dato bis zum 12. Lebensjahr des Kindes und war auf insgesamt 72 Monate begrenzt, kann sie nun theoretisch durchgängig bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Sozialdezernentin Heike Schmidt stellte im Jugendhilfeausschuss des Kreistags vor einigen Tagen die aktuellen Zahlen rund um den Unterhaltskostenvorschuss vor.

Demnach sind seit 1. Juli insgesamt 1429 Antragseingänge verzeichnet worden. Das Gros bezieht sich auf die neue Rechtslage: 155 Erst- und 1074 Wiederholungsanträge. Unabhängig von den neuen Bestimmungen zählte die Sozialbehörde des Landkreises 127 Erst- und 73 Wiederholungsanträge. Eine Entwicklung, die vorauszusehen war und vom Landratsamt in dessen Personalplanung bereits berücksichtigt worden ist, wie Heike Schmidt ausführte. So arbeiten seit Juli drei Mitarbeiter mehr als vorher an der Bewilligung von Anträgen. Inklusive Gemein- und Sachkosten bedeutet das für Nordsachsen Mehrausgaben von rund 225 000 Euro pro Jahr.

Das Geld, das als Unterhaltskostenvorschuss an die betroffenen Eltern geht, stammt zu 30 Prozent vom Landkreis, 30 Prozent steuert das Land Sachsen bei und 40 Prozent stemmt der Bund – voraussichtlich, merkte Heike Schmidt an, denn der Freistaat habe seine konkrete Regelung noch nicht getroffen. Fix geregelt ist stattdessen aber die Einnahmeverteilung aus dem sogenannten Rückgriff. Da es sich per Definition um einen Vorschuss handelt, ist es das Ziel des Landratsamtes, sich von den Elternteilen, die nicht zahlen (wollen oder können), das verauslagte Geld wieder zurückzuholen. Sieben Mitarbeiter beschäftigt der Landkreis für Rückgriff und Vollstreckung.

Von den so eingespielten Beträgen bekommt Nordsachsen 60 und der Bund 40 Prozent. Jetzt könne man fälschlicher Weise meinen, das sei doch ein gutes Geschäft für den Kreis, merkte Landrat Kai Emanuel an. Immerhin sei Nordsachsen beim Auszahlen des Vorschusses mit 30 Prozent im Boot, beim Eintreiben aber mit 40. „Unseren Haushalt sanieren wir damit nicht“, versuchte er sich in Galgenhumor und erklärte, dass gerade mal 20 Prozent aller Außenstände eingetrieben werden könnten.