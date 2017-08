Unvermittelt angegriffen

Drei Jugendliche liefen am Mittwoch gegen 13.50 Uhr den Südring in Torgau entlang, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Diese boten ihnen Drogen an.

Torgau. Drei Jugendliche liefen am Mittwoch gegen 13.50 Uhr den Südring in Torgau entlang, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Diese boten ihnen Drogen an. Sie hätten alles dabei, was man will. Dankend lehnten die Angesprochenen ab und gingen weiter ihres Weges. Einer der beiden Unbekannten wurde plötzlich aggressiv und schlug einen der Angesprochenen ins Gesicht. Der 16–jährige Getroffene erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe. Er rief die Polizei.



Die Angreifer, die sich zügig entfernten, beschrieb er wie folgt:

1. Person

- scheinbares Alter ca. 15 -16 Jahre, 1,75 m groß, normale Gestalt, kurze schwarze Haare, südländischer/türkischer Typ,

- sprach Deutsch mit leichtem Akzent

- bekleidet mit einer schwarz/weißen Nike-Jacke



2. Person

- scheinbares Alter 16 -17 Jahre, mindestens 1,90 Meter groß, schlanke Gestalt, blonde leicht gelockte Haare bis zum Hals

- sprach Deutsch, ohne Akzent und Dialekt

- hatte einen schmalen blauen Rucksack dabei



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21, 04860 Torgau, Tel. 03421 756 100 zu melden.