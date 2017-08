Unverschämter Untermieter

Den Krankenhausbesuch eines 21-Jährigen nutzte ein Unbekannter aus, um zwischen 19. und 21. August in dessen Wohnung zu übernachten.

Torgau. Dies geschah freilich ohne Einverständnis des Mieters. Wie die Polizei berichtet, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Als drei Verwandte am Montag nach dem Rechten schauten, bemerkten sie schließlich nicht nur die Beschädigung an der Tür und ein offenes Fenster, sondern auch, dass in der Wohnung übernachtet worden war und Gegenstände fehlten.



Eine Zeugin (47) hatte zudem einen Mann beobachtet, der mit einem Karton voller Sachen und einer Decke vom Balkon über die Brüstung gesprungen und geflüchet war. Sie war es zudem, die auch die Polizei gerufen hatte. Die Höhe des Gesamtschadens wurde von der Polizei mit circa 700 Euro angegeben. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.