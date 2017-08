Unwetter-Schäden sind beseitigt

Dommitzsch. „Wir hatten eine Firma aus Torgau beauftragt, Bruchholz in den Parks zu beseitigen. Das geschah Anfang August und dauerte eine Woche“, so Christian Kurth, Mitarbeiter der Stadt. Letzte Woche kam dann noch eine Firma aus Söllichau mit schwerer Technik zum Einsatz, um sechs bis sieben umgekippte Bäume im Park sowie einen umgestürzten Baum in Proschwitz zu beräumen. Ein Teil des Holzes kann noch genutzt, der Rest muss zu Hackschnitzel verarbeitet werden. Die Gesamtkosten für die Stadt belaufen sich auf rund 15 000 Euro.