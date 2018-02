Väter packen Gelegenheit beim Zopfe

Doch das sieht bei den Töchtern der „Büchsenmacher“ anders aus. Die zehn Väter sind mittlerweile fast zu richtigen „Flechtprofis“ geworden. Wie? Ganz einfach: Sie haben sich bei Daniela Straubel und Claudia Schweda, zwei Friseurinnen vom Torgauer Salon „Haut und Haar – schön von Kopf bis Fuß“, Nachhilfe geholt. Ich war als TZ-Volontärin am vergangenen Freitag bei dem sechsten Treffen der Männer dabei und durfte selbst testen, wie gut sie sich nach zehn Stunden „Training“ bereits schlagen.

Los ging die Runde ganz entspannt mit einer Flasche Bier für jeden Kerl. Wie in den Wochen zuvor stand ein Kasten Ur-Krostitzer in der Mitte des Raumes. So erinnerte die Atmosphäre auch ein wenig an einen typischen Männerabend. „Die Pizza ist auf halb acht bestellt“, wurde ich gleich noch informiert. Nach den ersten Schlucken konnte es aber losgehen. Alle sicherten sich einen Puppenkopf und schnappten sich Kämme oder Bürsten.

Nur einer der Herren griff sogleich auf eine Echthaar-Variante zurück: Lars Dörl frischte bei seiner Stieftochter Lisa Petzold das Gelernte aus den beiden vorherigen Stunden auf und zauberte mit ihren langen blonden Strähnen einen Fischgrätenzopf. An dem Ergebnis hatte weder Lisa selbst, noch Profi Daniela Straubel etwas auszusetzen. „Das sieht wirklich sehr gut aus“, lobte die Friseurin. Generell waren sie und ihre Kollegin von dem Talent der Männer positiv überrascht: „Sie haben alles sehr schnell und sehr gut umgesetzt. Teilweise haben wir ihnen bereits in der ersten Stunde Techniken beigebracht, die wir erst für das dritte Mal geplant hatten.“

Die gute Leistung ist nicht zuletzt dem Ehrgeiz der Büchsenmacher zu verdanken. Wenn sie freitags den Salon verlassen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie eine Woche lang vom Flechten nichts wissen wollen. Stattdessen setzen sie sich auch zu Hause hin und üben fleißig. Allerdings nicht nur mit ihren Puppen, sondern auch mit ihren Töchtern. „Bei meiner Kleinen gestaltet sich das Flechten um einiges schwieriger. Das Haar ist viel feiner und kräuselt sich durch die Locken mehr“, erkannte Falko Kroh.

Seine Erfahrung bestätigte sich anschließend auch bei mir selbst. Zumal noch die Schwierigkeit hinzu kam, dass mir mein Haar nicht mal bis zu den Schultern reicht. So war Kroh zu Beginn sehr verunsichert, was er mit meinen Haaren überhaupt anstellen soll. „Probiere es am besten mit einem französischen Zopf entlang der Stirn“, riet ihm Profi Claudia Schweda. Vorsichtig nahm er die ersten Strähnen in die Hand: „Gib mir Bescheid, wenn es zu sehr ziept.“ Ein paar Minuten später saß der Zopf. Zwar etwas locker, doch ich fand das Ergebnis - vor allem für die kurze Länge der Strähnen - gelungen. Besser sehen meine eigenen Kreationen sonst auch nicht aus und ich bin mir sicher, Krohs Tochter wird sich über die Flechtkünste ihres Vaters sicherlich freuen.

Initiator der ganzen Flecht-Aktion war Dreifachpapa Christian Baer. Dessen Tochter ist zwar noch etwas zu jung für tägliche, aufwendige Flechtfrisuren, doch wenn der Zeitpunkt gekommen ist, möchte er vorbereitet sein. „Es war einer meiner spontanen Einfälle. Ich dachte mir einfach, warum sollen immer nur Mütter ihren Töchtern Zöpfe flechten. Wir Männer können das doch sicherlich auch“, berichtete der 39-Jährige. Da ihm das Ganze alleine aber zu langweilig gewesen wäre, holte er noch ein paar seiner Kumpels mit ins Boot: „Acht waren gleich Feuer und Flamme. Zusammen haben wir dann beschlossen, auf Facebook einen Aufruf zu starten, um zumindest auf zehn Teilnehmer zu kommen.“

Im Nachhinein hätte es locker ein Kurs für zwanzig oder dreißig Väter werden können. Innerhalb von einem Tag erreichten die „Büchsenmacher“ mit ihrem Aufruf fast 4000 Personen via Facebook und mit dem Video über ihren ersten Kurs sogar fast 10 000. „Die Aktion hat sich in einem rasanten Tempo herumgesprochen und wir haben viele positive Kommentare erhalten “, erklärte mir Baer, während er an einem der Köpfe gerade mit dem Flechten eines französischen Zopfes zu kämpfen hatte.

Insgesamt zehn Puppen – eine für jeden der Männer – kommen jeden Freitag zum Einsatz. Diese stammen aber nicht nur aus dem Inventar des Friseursalons. „So viele hätten wir nicht parat gehabt. Aber Christian hat selbst noch welche gekauft, sodass nun wirklich für jeden ein Kopf zum Üben bereit steht“, so Friseurin Claudia Schweda. Von der Aktion zeigte sie sich nach wie vor begeistert: „Die Idee ist einfach genial und wir haben jedes Mal eine Menge Spaß. Im Sommer werden wir solch einen Kurs auch für Mütter anbieten und anschließend ist nochmal eine Männerrunde geplant.“

Nun stehen aber erstmal noch vier Stunden mit den Büchsenmachern an. Beim letzten Training werden die zehn Väter auch die Puppenköpfe bei Seite lassen und ihre Fähigkeiten stattdessen an ihren Töchtern präsentieren. Die sollen dann nämlich mitkommen. Wer nun denkt, solch eine Aktion sei nicht zu toppen, liegt falsch. Für den Sommer gibt es schon die nächste Idee. Damit ihre Töchter im Winter nicht ohne Schal und Mütze aus dem Haus gehen müssen, wollen die Büchsenmacher häkeln lernen. Da kann ich zum Schluss nur sagen: Daumen hoch für so kreative Väter!