VW-Fahrer mit 2,28 Promille unterwegs

Torgau. Ein 27-Jähriger hatte am Mittwochabend gegen 20 Uhr an einer Torgauer Tankstelle im Röhrweg seinen blauen VW-Fox betankt. Als er bei der Mitarbeiterin der Tankstelle seine Tankfüllung bezahlen wollte, stellte diese einen starken Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Gegenüber der Mitarbeiterin gab er dann noch an, dass er nach Hause fahren will.



Daraufhin verständigte die 57-Jährige umgehend das zuständige Polizeirevier. Die Beamten konnten den jungen Mann nur wenige Meter von der Tankstelle in seinem VW stoppen. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,28 Promille an. Um den genauen Alkoholwert zu bestimmen, wurde der 27-Jährige zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus genommen. Danach musste er erst einmal seinen Führerschein abgeben.