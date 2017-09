Verein braucht Parkplätze

Probsthain. „Die Teilnahme bei „Wir Packen´S an!“ hat uns vor ein paar Jahren bereits enorm geholfen. Wir hoffen, dass es dieses Mal genauso ist“, erklärt Matthias Griem. Der Vereinsvorsitzende des Kultur- und Freizeitvereins Probsthain hat zusammen mit den 17 weiteren männlichen Mitgliedern den Bau eines neuen Parkplatzes vor dem Dorfgemeinschaftshaus geplant. Um die Summe hierfür nicht alleine stemmen zu müssen, haben sie sich erneut bei der Aktion beworben.



Angefangen hat die Geschichte des Vereins mit dessen Gründung 1998. „Wir hatten zu dieser Zeit bereits seit fünf Jahren regelmäßig Feste gemeinsam mit dem Frauensportverein in unserem Dorf veranstaltet. Allerdings waren wir Männer eher für den ganzen Aufbau zuständig“, berichtet Griem. „Deshalb entstand irgendwann die Idee, selbst einen Verein ins Leben zu rufen.“ Seitdem ist viel geschehen: Nach dem Bau einer Kegelbahn, stand die Errichtung zweier Vereinshäuser an. Das erste wurde schnell zu klein und mehr Platz musste her. Jedoch stehen die beiden Gebäude nicht wie üblicherweise in der Mitte des Dorfes: „Da sich hier unser Teich befindet und seit ein paar Jahren auch der Spielplatz, hat es sich angeboten. Somit liegt unser zentraler Punkt am Dorfanfang oder am Ende – je nachdem, aus welcher Richtung man kommt.“



Anschließend folgte eine Überdachung für die Sitzgelegenheiten im Freien sowie die Schaffung des neuen Spielplatzes vor sechs Jahren. Nach der kurzen baulichen Ruhepause ist nun der neue Parkplatz geplant. „Es ist für unsere Veranstaltungen schlichtweg schöner, eine feste Parkfläche zu haben, vor allem wenn es matschig ist“, begründet der Vereinsvorsitzende das Vorhaben. Zirka acht Stellplätze werden sich dadurch ergeben. Ein Angebot liegt hierfür bereits vor und legt eine gewaltige Summe offen – 23 488,52 Euro. Einen Teil davon kann der Verein durch die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses selber beisteuern, hinzu kommen die Einnahmen der Feste - und davon gibt es in Probsthain einige. Angefangen beim Knut- und Eisfest im Winter, bei dem der Teich als Eislaufbahn genutzt wird. Weiter geht es mit der Männertagsparty und dem Dorffest, nicht zu vergessen das kürzlich stattgefundene Kartoffel- sowie das Fischfest. „Bei unseren Veranstaltungen ist immer ordentlich was los. Die Besucher kommen mittlerweile aus den verschiedensten Gegenden“, schildert Griem. Damit habe er zu Beginn nie gerechnet. „Es ist wirklich erstaunlich, wie sich alles entwickelt hat. Doch das wäre ohne unsere vielen Unterstützer auch nie möglich gewesen.“



Nur eines hat sich seit der Gründung nicht verändert: „Wir vermissen immer noch weibliche Unterstützung in unserem Verein. Vielleicht trauen sich die Frauen nicht. Doch da kann ich sie beruhigen: Wir sind ganz zahm und würden uns über jedes weitere Mitglied sehr freuen.“