Verfolgungsjagd unterm Pumphut

Mockrehna. Nach einer Verfolgungsjagd in Mockrehna gingen am Montagmittag der Polizei vier gebürtige Georgier ins Netz. Der Verdacht: bandenmäßig verübte Diebstähle im Landkreis.

Augenzeugen sprachen gestern gegenüber der Torgauer Zeitung von einer wilden Verfolgungsjagd eines Kombis. Diese spielte sich am Montagmittag im Pumphut-Ort Mockrehna um 12.40 Uhr ab und sorgte – zumindest im Ort – für reichlich Aufsehen. Sogar ein Hubschrauber und Hunde waren an der Aktion beteiligt.

Was sei da losgewesen, hieß es gestern nun in einer E-Mail-Anfrage eines besorgten Anwohners, die die Torgauer Zeitung gegen 12 Uhr erreichte.

In der Polizeidirektion Leipzig gab man sich auf TZ-Anfrage aber noch sehr bedeckt. „Ja, es gab einen Einsatz“, bestätigte eine Pressesprecherin. Insgesamt seien bei der Aktion vier gebürtige Georgier wegen des Verdachts auf bandenmäßig verübte Diebstähle im Kreis Nordsachsen vorläufig festgenommen worden.

Ein Haftrichter habe kurz darauf Haftbefehl erlassen. Zum Alter der Tatverdächtigen gab es indes noch keinerlei Angaben. Ebenso wenig zur Frage, ob die Tatverdächtigen Diebesgut bei sich hatten. Vor Ort machte das Gerücht die Runde, dass die Polizeiaktion mit einem Diebstahl zu tun haben könnte, der im Raum Wurzen verübt worden sei. Doch wie gesagt, alles nur Vermutungen.

Bei der Verfolgung hat es Augenzeugen zufolge auch einen Unfall gegeben, zudem sich die Polizeidirektion gestern ebenso wenig detailliert äußern wollte. Nach TZ-Recherche soll das Fluchtfahrzeug, das offensichtlich aus Richtung Schildau kam und über die geschlossenen Schrankenanlage in Mockrehna entkommen wollte, beim Aufbiegen auf die B 87 in Richtung Torgau die Kurve nicht bekommen haben und auf die gegenüberliegende Fußwegseite geknallt sein – dabei noch mehrere Poller überfahrend. Die Polizeidirektion in Leipzig kündigte für den heutigen Tag eine ausführliche Pressemitteilung zu dem Vorfall an.