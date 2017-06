BELGERN-SCHILDAU "Es sieht nur von außen so aus" Probsthain. Nach seiner Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Belgern-Schildau bis zum Ende der regulären Wahlperiode in 2019 sprach die Torgauer Zeitung mit Matthias Griem über dessen neues Amt. mehr…

OSTELBIEN Frau sexuell belästigt: Kriminalpolizei sucht Zeugen Beilrode. In der Nacht zum 5. Juni kam es in der Ortslage Beilrode in der Zeit zwischen 0.30 und 2 Uhr zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. Nach Angaben der Geschädigten war sie bei Freunden zu einer Party. mehr…

TORGAU Vergeben und vergessen? Torgau. Anlässlich des Tags des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR veranstaltet der Johann Amos Comenius-Club Sachsen (JACC) am morgigen 17. Juni ab 14 Uhr auf Schloss Hartenfels ein Gesprächsforum. mehr…

TORGAU Der Star is(s)t ein heißes Würstchen Torgau. Schon lange wird die 2. Grillmeile von der Torgauer Zeitung beworben. Das Event, welches am PEP Torgau stattfindet, dreht sich im Großen und Ganzen um eine kleine Grillmeisterschaft zwischen sich angemeldeten Vereinen. mehr…

TORGAU Baugenehmigung für PEP-Umbau erteilt Torgau. Für den seit langem geplanten millionenschweren Umbau des Torgauer PEP wurden in den vergangenen Tagen auch die allerletzten Ampeln auf Grün geschaltet: mehr…

TORGAU "Zur Ausnüchterung nach Leipzig" Torgau. Ein unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender Obdachloser (30) hatte am Mittwoch vor einem Döner-Imbiss in der Leipziger Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt. TZ sprach mit Holger Stecher, dem stellvertretenden Torgauer Revierleiter, über den Vorfall. mehr…

TORGAU Schlüsselfunktion bei der Technologieentwicklung wird eingenommen Mit AVANCIS kam ein echter Hoffnungsträger in die Region. Der Solarmodulhersteller besitzt inzwischen zwei Werke in Torgau, musste sich aber auch mit den Widrigkeiten auf dem umkämpften Weltmarktsektor auseinandersetzen. Dies führte unter anderem dazu, dass ein Investorenwechsel erfolgte. Zur aktuellen Lage und zu den Entwicklungsperspektiven sprach die Torgauer Zeitung mit Oliver Just, Geschäftsführer der AVANCIS GmbH. mehr…

TORGAU Grundschulleiterin jetzt sachkundig Torgau. Über zwei Personalien hatte der Kreistag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zu bestimmen. mehr…

Frau sexuell belästigt: Kriminalpolizei sucht Zeugen Beilrode. In der Nacht zum 5. Juni kam es in der Ortslage Beilrode in der Zeit zwischen 0.30 und 2 Uhr zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. Nach Angaben der Geschädigten war sie bei Freunden zu einer Party. mehr…

Nun ist es amtlich Fußball. Die 1. Herren des TSV 1862 Schildau verlor am Mittwochabend ihr Landesklasse-Wiederholungsspiel beim VfK Blau-Weiß in Leipzig und steigt nun in die Fußball-Kreisoberliga ab. mehr…

Die Freizeitseite vom 16. Juni als Download Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie: – Die Manfred Mann`s Earth Band spielt am Samstagabend Open Air in der Kulturbastion. TZ verlost 3 Freikarten.

– Die Leipziger Pfeffermüller gastierten mit ihrem Programm „D`saster“ am Sonntagnachmittag an die Mühle „Ebbecke“.

– Ausflugstipp zum 16. Trabi-Treffen am 17. Juni im anhaltinischen Mügeln bei Jessen. WE-Tipps: Countryfest und Tag der offenen bei der FFW in Beilrode, Lindenblütenfest in Elsnig, Schützenfest in Schildau, Orgelkonzerte mehr…

Die Historienseite vom 15. Juni als Download Dieses Mal mit:

- Auf dem Schutt fündig geworden

- Auch Trossin hatte einen Rosengarten

- Reaktionen auf die Darstellung eines Stasi-Opfers

- Torgau im 20. Jahrhundert mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 9. Juni als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: • Die 17. Kinderparty öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten

• „Tag des offenen Gartens“ am Sonntag bei Silvie Ebermann in Prettin

• Keine Langeweile in den Sommerferien

• Tipps zum Wochenende mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…