Verloren, aber dabei keine schlechte Figur gemacht

Die zweite Rolandstädter Mannschaft fuhr ohne große Illusion zum schweren Auswärtsspiel beim Spitzenreiter und absoluten Ligakrösus nach Leipzig. Dass Trainer Große nur sieben Feldspieler zur Verfügung standen, erschwerte die Aufgabe und die klare Niederlage ist dementsprechend einzuordnen. Trotzdem enttäuschten die Belgeraner keinesfalls, hatten sogar mehrfach die Möglichkeit, dem Favoriten Schwierigkeiten zu bereiten. Wohltuend war auch, dass die Partie sehr fair und ruhig verlief.

Die Gäste aus der Rolandstadt begannen konzentriert und nutzen die Schwächen bzw. Nachlässigkeiten der Leipziger konsequent. Der Lohn: Nach fünf Minuten führten sie 3:1. In der Deckung agierten die Rolandstädter zunächst sehr aufmerksam und unterbanden das Kreispiel des Gegners. Dies hatte Trainer Große am Freitagabend noch einmal im Training üben lassen. Doch danach machte der Gastgeber ernst und drehte mit einem 6:1-Lauf das Spiel (10.min).

Vor allem über die Konter kamen die Hausherren zu leichten Toren. Nun waren die Leipziger kaum noch zu bremsen. Gnadenlos nutzten sie jeden Fehler der Belgeraner und setzten sich kontinuierlich ab. Nach 20 Minuten stand es 14:7 und Belgern nahm die Auszeit. Diese unterbrach den Spielfluss, sodass es bis zur 25.Minute bei diesem Spielstand blieb. Die restliche Spielzeit gestalteten die Gäste fast ausgeglichen, konnten den klaren 18:10 Pausenrückstand aber nicht verhindern.

Nach dem Wechsel starteten die Rolandstädter wieder besser in die Partie. Bis zur 37. Minute verkürzten sie auf 15:19. Hier wurden die Lässigkeiten des Spitzenreiters konsequent bestraft. Der junge G. Jäschke hätte sich in dieser Phase berühmt werfen können, doch seine Unerfahrenheit merkte man ihm hier an. Aber auch die anderen Spieler kämpften und rackerten, wollten sich nicht „abschlachten“ lassen.

Verlass war wie immer auf T. Ringsleben im Tor, der am Ende auf starke 24 Paraden kam. Aber gegen diese Leipziger war kein Kraut gewachsen. Neidlos muss man anerkennen, dass sie die spielstärkeren Akteure in der Mannschaft hatten. Dennoch hielten die Belgeraner in der zweiten Halbzeit voll dagegen und der Gastgeber musste zwei Auszeiten nehmen, um sich neu zu justieren. Dies zeugt davon, dass die Gäste mit etwas mehr Fortuna (zahlreichen Latten-, Pfostentreffer) ein besseres Ergebnis hätten erreichen können. Am Ende gab es zwar eine deutliche Niederlage, aber gegen gleichwertige Gegner könnten die Belgeraner durchaus mithalten.



Belgern:

T. Ringsleben, N. Illmer (2), A. Weimann (2/2), J. Blüthgen (5), K. Haferkorn, N. Richter (3), A.Vogel (7), G.Jäschke (3)