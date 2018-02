Vermisster Rentner wurde tot aufgefunden [mit Video]

Torgau. Erst am Nachmittag herrschte Gewissheit: Heinz Winkler ist tot. Schon am Mittag war an einem Einlaufbauwerk des Großen Teichs in Torgau neben dem eigentlichen Strandbad ein Leichnam gefunden worden, bei dem es sich laut Facebook-Mitteilung aus dem Familienkreise um den seit Donnerstag vermissten 87-jährigen Rentner handelt. Eine Bestätigung aus Polizeikreisen lag noch nicht vor.

Noch um halb zehn gab die Leipziger Polizeidirektion am Montagmorgen eine erneute Vermisstenmeldung nach Heinz Winkler heraus. Zu diesem Zeitpunkt bestand zumindest noch ein wenig Hoffnung, den 87-Jährigen lebend zu finden. Doch um 11.25 Uhr erlosch auch diese.

Zu der Zeit wurde am Strandbad eine leblose Person gefunden. Zwei Beamte des Torgauer Polizeireviers entdeckten einen Leichnam in einem Einlaufgraben des Großen Teichs, nachdem sie sich durch eine dichte Brombeerhecke gekämpft hatten. Weitere Polizeibeamte, die Feuerwehr und ein Ärzteteam machten sich sofort auf den Weg, um den Körper aus dem Wasser zu ziehen. Anschließend soll die Leiche nach Leipzig zur Rechtsmedizin überführt worden sein.

Schon die Kleidung deutete laut TZ-Informationen darauf hin, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Heinz Winkler handelt. Gegen 14 Uhr schließlich die Bestätigung aus dem Familienkreise: Die Enkelin hatte via Facebook bekanntgegeben, dass es sich um ihren Opa handele. So schrieb sie: „Um die Spekulationen zu beenden: Mein Opa wurde heute Vormittag von einem Familienmitglied identifiziert. Auch wenn wir natürlich sehr traurig über diesen Ausgang sind, tut es dennoch gut, Gewissheit zu haben.

Euch allen noch einmal vielen Dank für die Suchaktionen, Eure Unterstützung und Eure Anteilnahme.“ Der 87-Jährige war seit letztem Donnerstag wie vom Erdboden verschluckt. Am Morgen wurde sein jüngster Sohn von der Pflegekraft über das Verschwinden des Torgauers informiert. Die Familie vermutet im Nachhinein, dass Heinz Winkler zwischen drei und vier Uhr an jenem Morgen, als die Nachbarn Geräusche vernahmen, seine Wohnung verlassen hatte – wohin und warum, bleibt weiterhin ungewiss. Der Schock und die Sorge um den Senior waren bis zuletzt enorm.

Einige Helfer hatten sich via Facebook zu Wort gemeldet. Darunter auch Susann Potschuweit. Die Torgauerin macht sich noch immer schreckliche Vorwürfe, denn sie hatte Heinz Winkler am Tag seines Verschwindens noch gesehen: „Er ist mir kurz nach 17 Uhr beim Friedrich-Platz aufgefallen. Ich kam gerade aus der Bank und er aus der Richtung des Parks. Er wirkte eigentlich ganz fit und auch nicht orientierungslos. Allerdings hat er sehr stark gehustet.“

Doch zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, dass der Senior gesucht wird. „Als ich am Abend den Facebook-Aufruf samt Bild gesehen habe, erkannte ich den Mann sofort wieder. Ich kann mir immer noch nicht verzeihen, dass ich ihn nicht angesprochen habe“, gibt Potschuweit zu. Ihre Hoffnung währte bis zum Schluss: „Ich hielt bis zu der Bestätigung der Enkelin an dem Gedanken fest, dass es sich bei dem Fund nicht um Heinz Winkler handelt. Das Ganze ist eine schreckliche Geschichte. Ich wünsche der Familie mein herzlichstes Beileid und viel Kraft.“

Genauso ergeht es Antje Herold. Sie begab sich mit Potschuweit und noch einigen anderen Freiwilligen noch am Donnerstagabend auf die Suche: „Das war für mich selbstverständlich. Jeder kann in so eine Situation gelangen und würde sich in diesem Moment Hilfe wünschen.“ Mit Taschenlampen zog ihre Gruppe los – begonnen bei VITARIS über die Schwimmhalle bis in die letzten verwinkelten Hinterhöfe in Torgau. „Die Situation war so irreal. Wir haben jeden Stein umgedreht, uns teilweise sogar Geräusche eingebildet und geglaubt, Menschen zu sehen, die es gar nicht gibt“, schildert die Torgauerin. „Doch die anderen aus unserer Gruppe haben mir in diesen Stunden viel Kraft gegeben.“

In der Nacht zu Freitag fand sie dennoch keine einzige Sekunde zur Ruhe. „Am nächsten Morgen bin ich mit mehreren wieder losgezogen – ohne Erfolg. Bis zum Abend folgten zwei weitere Suchaktionen und jedes Mal kehrten wir mit weniger Hoffnung zurück.“ Herold geht die Geschichte des Verstorbenen besonders nahe, da sie als Kind mit Winklers Söhnen durch die Gegend stromerte: „Die Winklers erschienen mir immer wie eine Vorzeigefamilie. Daher konnte ich anfangs nicht fassen, dass Heinz Winkler vermisst wird. Ich dachte mir: ,Das ist unmöglich, nicht dieser Mann‘.“

Auch Mandy Wolfram bekommt noch immer Gänsehaut, wenn sie sich an die vergangenen Tage erinnert: „Ich fühle mit den Angehörigen mit. Die letzten Stunden waren ein einziges Auf und Ab.“ Trotzdem sei sie froh, dass die Ungewissheit nun ein Ende hat. Wolfram begab sich wie die anderen beiden Helferinnen noch am Donnerstag auf die Suche. Einen Tag später besorgte sie Farbe und Papier, um nach Absprache mit Rolf Winkler, dem Sohn des Verstorbenen, Flugblätter zu entwerfen. „Zusammen mit meinem Sohn und einigen Freundinnen habe ich die Blätter an verschiedenen Plätzen verteilt, unter anderem in Blumenläden und Apotheken. Außerdem haben wir auch das Wochenende über weiterhin Ausschau gehalten.“ Sie wünsche der Familie nun auch viel Kraft für die kommende Zeit.