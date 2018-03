Verräterische Spuren im Schnee

Trossin/Falkenberg. Doch dieses Mal kam der Forstbetrieb-Inhaber dem Dieb auf die Schliche. Wie sich bald herausstellen sollte, hatte ein 63-Jähriger 30 bis 50 Liter aus einem Rückezug abgezapft, der in einem Waldgebiet zwischen der B 183 und der Ortslage Falkenberg stand. Der Dieb war auch schon wieder mit seinem VW Caddy auf dem Rückweg, als er von dem 36-Jährigen ertappt wurde. Dieser fuhr just in dem Moment den Waldweg zum Abstellort seiner Arbeitsmaschine und sah das fremde Auto entgegenkommen.



Der Caddyfahrer indes versuchte zu flüchten, legte den Rückwärtsgang ein und setzte zügig zurück – geradewegs gegen einen Baum. Daraufhin holten der 36-Jährige und sein Begleiter den Dieb aus dem Auto, woraufhin sich eine handfeste Auseinandersetzung entspann. Dennoch gelang es dem 63-Jährigen sich loszureißen, ins Auto zu springen und zu verschwinden. Gleichwohl ihm die Flucht gelang, konnte seine Identität geklärt werden. Die Spuren im Schnee hatten den Herrn verraten und die Gesetzeshüter geradezu in die Höhle des Langfingers geführt. Gegen ihn wird nun wegen Verdacht gegen Diebstahl im besonders schweren Fall ermittelt, denn im Kofferraum des Caddy hatten sich einige Kanister und Zubehör zum Zapfen von Sprit befunden.