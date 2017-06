Versicherungshammer

Großwig. Die Gerüchteküche brodelt seit dem vergangenen Wochenende nicht nur in Großwig. Schließt die Gemeinde Dreiheide das örtliche Paradiesbad? Was wird mit dem dreiwöchigen Feriencamp des Weidenhainer Horts auf dem Paradiesbad-Gelände?



Ein Schreiben des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen war Anstoß aller Aufregung und Grund für einen gut gefüllten Versammlungsraum in der Großwiger Feuerwehr. Dort tagte am Dienstagabend planmäßig der Dreiheider Gemeinderat. Aufgrund der Aktualität sei der Zeitpunkt der Sitzung eine glückliche Fügung um sich eine kollektive Meinung zu bilden, erklärte der momentan amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Fink, der im Falle des Paradiesbads von einem Politikum sprach.



Der KSA hatte in seinem Schreiben nach Angabe Finks auf allgemeine Versicherungsregularien für Freibädern verwiesen. Im Falle Großwigs reiche die Einzäunung sowie das Schild „Baden auf eigene Gefahr“ nicht aus, um die Kommune aus ihrer Verantwortung zu entlassen. „Ein großes Problem für uns“, räumte Fink ein. Wie kompliziert die Rechtslage ist, verdeutlichte der hinzugezogene Rechtsanwalt Hartmut Büch: „Wer als Eigentümer eines Bads die Öffentlichkeit zum Baden einlädt, steht in der Versicherungspflicht.“



Demnach zählt ein Gewässer ganz schnell rechtlich als Bad, wenn es über entsprechende Attraktionen verfügt. Gemeint sind beispielsweise ein eigens angelegter Strand, eine Liegewiese, ein Steg oder auch eine Rutsche. Selbst ein Zaun suggeriert, dass es sich um ein Bad handelt, für das jedoch zwingend ein Rettungsschwimmer abgestellt sein, der zudem täglich den Zustand der Einrichtung überprüfen muss. Könne jedoch kein Rettungsschwimmer abgestellt werden, müssen die „Attraktionen“ gesperrt oder zumindest der Zugang zu diesen erschwert werden.



Welche Probleme dies bereits jetzt schon mit sich bringt, machte eine überraschende Äußerung aus dem Publikum deutlich: Demnach würden Kinder auf der schon seit langem nicht mehr im Betrieb befindlichen und gesperrten Rutsche herumturnen. Gespräche mit Eltern würden nicht fruchten. Ebenso wurden aus den Besucherreihen vereinzelt Stimmen laut, die sich nicht um die diskutierten Verbotsschilder der Kommune kümmern wollten.



Nachdem Gemeinderat Willi Stier keine Veranlassung sah, im Falle des Paradiesbads zu handeln („Wir sind doch versichert“) schlug Gemeinderat Peter Klepel vor, Kontakt zu den Versicherern aufzunehmen. Diese sollten sich vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten machen, um der Kommune Tipps geben zu können, wie das Bad ohne größeren Aufwand gehalten werden könne. Der Süptitzer deutete an, dass eine Betreiberform mit einem Rettungsschwimmer ungünstig sei. Ein solcher bedeute immer feste Öffnungszeiten. Wer beispielsweise in der Woche nach 19 Uhr baden wolle, hätte dann aber das Nachsehen.



Schäfer Konrad Weber hatte auf seinem Besucherstuhl dann eine recht simple Idee parat, an der der Rat bei der Suche nach Auswegen so schnell wohl nicht vorbeikommen wird: Weber regte einen kompletten Rückbau des Zauns an, um den Weg für eine sogenannte Wildbadestelle zu ebnen. Dass diese freilich auch mit Warnhinweisen versehen werden müsse, machte Rechtsanwalt Büch deutlich. Doch sei dies wohl die einfachste Möglichkeit, der Rechtssprechung nachzukommen. „Wir lassen’s prüfen“, erwiderte Hans-Jürgen Fink. Dazu gehöre auch die Frage, ob die gesperrte Rutsche sofort abgetragen werden kann – ein Vorschlag, der von Peter Klepel stammte.



Was das Feriencamp des Weidenhainer Hortes betrifft, gab Hans-Jürgen Fink erst einmal Entwarnung. Auch wenn das Baden für die Öffentlichkeit vorerst untersagt werde, könne das Camp im Paradiesbad wie geplant durchgeführt werden, weil entsprechende Rettungsschwimmer vor Ort sind.