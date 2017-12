Veterinär-Musiker

Langenreichenbach. Nachdem begeisternden Festgottesdienst mit den Schalmeienmusikanten am 2. Advent steht für alle Sangesfreunde kurz vor den Feiertagen noch ein weiterer kultureller Höhepunkt in der Langenreichenbacher Kirche bevor. Am Freitag, dem 22. Dezember, 17 Uhr, lädt Tierarzt Bernd Walloschke mit seinen Leipziger Sängern zu einem Extra-Konzert in das Gotteshaus ein.



Das weihnachtliche Programm bietet eine gute Möglichkeit, sich auf Heiligabend einzustimmen. Die Kollekte wird wieder ausschließlich zur notwendigen Sanierung der Orgel eingesetzt. Danach gibt es noch Glühwein und Fettbemmen.