VfB braucht nur eine Halbzeit

Handball. Ganz zeitig am Sonntagmorgen starteten die C-Jungs des VfB Torgau zum Auswärtsspiel in Leipzig beim HBL Miltitz. Das Sprichwort sagt: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ und die VfB-Sieben hielt sich daran. Von Anfang an ließen sie keinen Zweifel daran, wer hier als Sieger das Parkett verlässt. Vor allem O. Haedecke spielte seinen Gegnern Knoten in die Beine.

Es mangelte einzig und allein an der Chancenverwertung. Mehrfach verhinderten Pfosten und Latte eine höhere Gästeführung. Da aber auch die Abwehr in der ersten Hälfte bombenfest stand, hatten die Torgauer bereits zur Halbzeit das Spiel praktisch entschieden.

Halbzeit zwei startete dann mit sieben Treffern in Folge für den VfB und damit war der Drops gelutscht. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gäste danach etwas gemächlicher angehen. So blieb es bis zum Schluss beim 13-Tore-Vorsprung.

Ob die Leistungssteigerung von Dauer ist, wird man am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Delitzsch sehen.