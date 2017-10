VfB gewinnt das ewig junge Derby

Handball. (Kreisklasse/Männer) VfB Torgau II – SV Roland Belgern II 27:24 (15:11). Samstagabend war Derbyzeit in der Sporthalle am Wasserturm. Nach dem unerwarteten Sieg in der Vorwoche beim Tabellenzweiten, wollte die junge Torgauer Mannschaft ihre Form bestätigen. Der SVR indes war darauf aus den missglückten Start und die drei sieglosen Partien vergessen machen.



Von Beginn an entwickelte sich das erwartete, ausgeglichene Spiel. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen (5:5). Erst nach circa zehn Minuten begann das durchdachtere Spiel der Gastgeber Früchte zu tragen. So konnten die Torgauer durch ihr variables Spiel mit drei Toren in Führung gehen. Postwendend nahm Belgern die Auszeit, um den Spielfluss zu unterbrechen. Mit Erfolg, denn der SV Roland verkürzte in der Folge bis auf ein Tor. Jedoch ließen sich die Hausherren nicht verunsichern und bauten die Führung bis zum Ende der ersten Hälfte wieder aus.



In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber zunächst konzentriert weiter. Allerdings brachten die vorgenommenen Wechsel zu viel Unruhe mit sich und die Gäste kamen mit einigen schnellen Aktionen und leichten Toren bis auf ein Tor heran (16:15). Nun reagierte die Torgauer Bank und nahm ihrerseits die Auszeit. Erfolgreich konnte damit der Lauf der Rolandstädter unterbrochen und Stabilität ins eigene Spiel gebracht werden. Angepeitscht vom lautstarken Anhang (Szenen sind auf der Facebook-Seite der TZ zu bewundern) setzten sich die Torgauer wieder etwas ab und konnten den Vorsprung bis auf fünf Tore ausbauen (25:20). In Anbetracht der sicheren Führung ließen sie nun die Zügel etwas schleifen, was den SV Roland wieder auf den Plan brachte. Dieser kämpfte sich zurück und kam den Torgauern wieder sehr nah (26:24). Das letzte Tor der Partie, ein sehenswerter Heber von Linksaußen, stoppte die Aufholjagd und der VfB konnte nach langer Durststrecke wiedermal einen Sieg im Derby einfahren.



Torgau: M. Borisch; J. Kramer (3), N. Hübner (5), M. Pfeiffer (5), C. Negro (1), M. Eckert, J. Stock (7), J. Brendler (1), J. Kunze (2), A. Deutrich (2), L. Dörge (1), O. Wittig, J. Holtorff, I. Weiß

Belgern: T. Ringsleben, O. Tondok (3), J. Brandt (3), J. Blüthgen (1), T. Kath (1), N. Richter (2), G. Weimann (2), O. Schnelle (6), A. Vogel (5), G. Jäschke

Aktuelle Tabelle: 01. HC Leipziger City 185:115 10:2 02. SV Leipzig Ost 1858 120:103 8:2 03. VfB Torgau II 106:106 8:4 04. SV Regis-Breitingen II 110:096 6:4 05. TuS Leipzig-Mockau II 113:111 6:4 06. Leipziger SV Südwest II 105:093 5:5 07. TSG 1861 Taucha II 102:118 4:6 08. Roter Stern Leipzig 99 120:147 4:8 09. HBL Miltitz 2011 123:144 3:9 10. BSC Victoria Naunhof II 84:123 2:6 11. SV Roland Belgern II 110:122 2:8 12. TSV 1886 Markkleeberg II 00:00 0:0