VfB-Minis ganz groß

Handball. Am vergangenen Samstag war der VfB Torgau Gastgeber des fünften Minis-Turnier dieser Saison. Zu Gast waren die Mannschaften von Concordia Delitzsch, der TSG Schkeuditz und von MoGoNo Leipzig.

Gespielt wurde in den beiden Disziplinen Aufsetzerball und Minihandball im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Heimmannschaft hatte sich mit Nele Friedemann verstärkt, die normalerweise aufgrund ihres Leistungsvermögens schon in der E-Jugend mitspielt. Ein kluger Schachzug, da Pascal Häusler fehlte und Liam Deutrich angeschlagen in das Turnier ging.

Und gleich im ersten Spiel sollte sich ihr Einsatz auszahlen. Beim 8:4-Sieg über Schkeuditz steuerte sie sechs Treffer bei. Insgesamt war sie mir 31 Treffern Top-Torschützin des Turniers. Im weiteren Verlauf des Turniers holten sich die jüngsten VfB-Recken noch ein Unentschieden im Aufsetzerball wiederum gegen Schkeuditz und weitere respektable Ergebnisse gegen die anderen beiden Gegner, die den gestiegenen Leistungsstand untermauerten. Es war wieder schön zu sehen, mit welchem Eifer die Jungs und Mädels zu Werke gingen.

Am Ende war es ein rundum gelungenes Turnier mit wertvollen Erkentnissen für die folgenden Trainingseinheiten. Ein großes Dankeschön geht auch an die Muttis, die fleißig Kuchen verteilten, und an einige Jungs der C-Jugend, die tatkräftig bei Auf- und Abbau halfen.

Ergebnisse – Aufsetzerball:

VfB Torgau – TSG Schkeuditz 10:10 Torgau – Concordia Delitzsch 9:16 Torgau – MoGoNo 9:11

Ergebnisse – Minihandball:

Torgau – Delitzsch 6:11 Torgau – MoGoNo 3:10 Torgau - TSG Schkeuditz 8:4



Torgau:

Ansgar Grunwald, Emily Küntzel, Charlotte Kretzschmar, Nele Friedemann (31) Maya Lange, Pia Jahn, Maxi Klepatz (2), Liam Deutrich (6), Moritz Danjuk (6)

>>> Hier gehts zur Bildergalerie <<<