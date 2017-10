VfB-Sieben kämpfte wacker

Handball. (Bezirksklasse/Männer) SG Zschortau – VfB Torgau 30:30 (12:15).

Diesmal ging es um Punkte, die der VfB dringend benötigt, um nicht in den Keller der Liga abzurutschen. Doch die Ausgangsituation für VfB-Trainer Sehlmann war nicht berauschend. Es hagelte eine Absage nach der nächsten (Engelmann, Schulze, Ritz, Kunze,…), sodass am Ende nur noch acht Spieler übrig blieben. Man hatte schon überlegt das Spiel abzusagen, doch mit dem Mut der Verzweiflung ging es nach Delitzsch (wo die SGZ spielt).



Der Gegner staunte nicht schlecht über die geringe Anzahl der Gästespieler und dachte insgeheim natürlich schon an einen Heimsieg. Die Partie begann ausgeglichen (3:3), doch im weiteren Verlauf übernahmen die Elbestädter die Führung (6:8/7:10). Der VfB spielte ruhig und kam über einstudierte Spielzüge zum Torerfolg. Die Heimsieben musste sich jeden Treffer durch Einzelaktionen hart erkämpfen, spielerisch war die VfB-Sieben den Zschortauern aber überlegen. So hielt der VfB seinen drei Tore-Vorsprung bis zur Pause (12:15) und ärgerte sich über manche Abwehraktion, die die Führung hätte höher ausfallen lassen können. Dennoch war Trainer Sehlmann von der Leistung im ersten Abschnitt positiv angetan. Aber er mahnte jedoch seine Jungs vor dem zweiten Abschnitt mit den Kräften zu Haushalten! Bis zum 17:14 konnte der VfB seine Führung auch noch behaupten, dann wurden die Torgauer in der Abwehr nachlässig.



In der 40. Minute kam es zu einer kuriosen Situation: Das gute Schiedsrichtergespann traf eine aus Torgauer Sicht falsche Entscheidung. Diese erzürnte die VfB-Spieler Krondorf, Nicolaus und Busch so sehr, dass sie nacheinander für 2-Minuten vom Feld gestellt wurden. Die Zschortauer hatten somit für kurze Zeit eine dreifache Überzahl. Doch der VfB kämpfte, Ersatzkeeper Stephan (sonst Feldspieler) ließ nur zwei Tore während der Unterzahl zu und Alessandro Becker konnte sogar ein Tor erzielen (20:21)! Dennoch hatten die gespielten 50 Minuten Kraft gekostet und die Heimsieben ging fünf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung (28:27). Es kam zu einer dramatischen Schlussphase. Zwei Minuten vor der Schusssirene führte die SG mit 30:28. Die Elbestädter konnten den Anschluss markieren. Die Hausherren hatten danach viel Zeit und wollten die Uhr runter spielen.



Doch 20 Sekunde Ultimo scheiterte ein Zschortauer bei einem freien Wurf, der Ball wurde blitzschnell über zwei Stationen zu Robert Busch gepasst, der mit dem Schlusspfiff den verdienten 30:30-Ausgleich erzielte. Was für eine Nervenstärke! Damit verbleibt der VfB auf dem sechsten Tabellenplatz in der Bezirksklasse.



Torgau: M. Krondorf; M. Leisner (1), C. Kanitz (1), R. Busch (8/4), A. Becker (5), R. Nicolaus (10), M. Stephan(1), L. Blume (4); Siebenmeter: 3/1:5/4; 2-Minuten-Strafen: 3:4