Viel Handball heute in der Sporthalle am Wasserturm

Handball. Die E-Jugend trifft am Samstag auf den Tabellenletzten aus Leisnig und möchte natürlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Dazu müssen die VfB-Fohlen eine konzentrierte Leistung zeigen, um erstmals in der Ferne gewinnen zu können.



Die D-Jugend (6.) trifft am Sonntagvormittag auf den Tabellennachbarn Turbine Leipzig. Auch sie möchten gerne den zweiten Sieg in dieser Saison einfahren, dazu wollen sie den Schwung aus dem letzten Spiel gegen Zwenkau (10:6) mitnehmen, wir drücken euch die Daumen!



Die C-Jugend von Dietmar Stramm rangiert derzeit auf Platz sieben der Tabelle und möchte gerne weiter hoch. Dazu muss der heutige Gast MoGoNo aus dem Weg geräumt werden.



Die 1. Männermannschaft des VfB möchte in Ihrem Heimspiel gegen den DHfK Leipzig natürlich auch siegen, aber man muss in dieser Saison immer auf das Personal schauen! Es werden mehr Spieler als in der Vorwoche in Zschortau zur Verfügung stehen, dennoch muss das Team schnell in die Begegnung und zu ihrem Spielrhythmus finden um die Leipziger zu schlagen. Trainer Sehlmann ist der Meinung: „Wir wollen einen Sieg, aber dazu müssen wir uns in der Defensive deutlich steigern!“



In der letzten Partie des Tages kommt es zum Derby der beiden Handballvereine im Altkreis Torgau. Torgaus Zweite (4.) trifft auf die Zweite von Roland Belgern. Der SV Roland konnte in dieser Saison erst einen Sieg einfahren und steht damit nur auf Platz acht der Kreisklasse. Aber in einem Derby herrschen bekanntlich andere Regeln, beide Teams haben das Zeug zum Sieg. Die jungen Torgauer, die letzte Woche etwas überraschend gewinnen konnten, freuen sich auf das Spiel und wollen zeigen was in ihnen steckt!



Sa. (21.10.) Torgau/Sporthalle am Wasserturm:

15 Uhr C-Jugend/Bezirksliga: VfB Torgau – MoGoNo Leipzig II

16.30 Uhr Bezirksklasse/Männer VfB Torgau – SC DHfK Leipzig III

18.30 Uhr Kreisklasse/Männer VfB Torgau II – Roland Belgern II

Sa. (21.10.), E-Jugend/ Bezirksliga 13.30 SV Leisnig – VfB Torgau sowie

So. (22.10.), 10.15 Uhr D-Jugend/Bezirksliga Turbine Leipzig – VfB Torgau