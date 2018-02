Viel mehr Brände als in den Vorjahren

Großtreben/Dautzschen. Die Torgauer Zeitung sprach mit Wehrleiterin Sabine Koch:



TZ: Wieviele Einsätze stehen im Diensttagebuch des vergangenen Jahres?

S. Koch: Wir mussten insgesamt 20 Mal ausrücken. Dabei waren in acht Fällen Brände – hauptsächlich Wald- und Wiesenbrände – zu bekämpfen.



Ist das mehr als in den Vorjahren?

Ja, mehr als 2016, als wir 17 Mal alarmiert wurden und auf jeden Fall mehr als der übliche Durchschnitt, der bei acht bis zwölf Einsätzen pro Jahr liegt. Wir müssen also nach wie vor davon ausgehen, dass in den Sommermonaten ein Brandstifter in der Region sein Unwesen treibt. Das macht uns zu schaffen. Es waren mit den Waldbränden auch ein paar knifflige Einsätze mit dabei.



Wie ist die Feuerwehr Dautzschen-Großtreben personell aufgestellt?

Wir haben 20 Einsatzkräfte, dazu zehn Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung und fünf Helfer, die zwar nicht ausrücken, aber uns sehr unterstützen. Außerdem gibt es 15 Jugendliche in der Jugendwehr. Die Zahlen sind stabil geblieben. Wir verfügen über eine schlagkräftige Truppe. Aber in den Altersklassen zwischen 18 und 30 Jahren könnten wir noch besser besetzt sein.



Welche Neuanschaffungen sind 2018 geplant?

Wir benötigen einen neuen Mannschaftstransportwagen. Eigentlich haben wir den schon seit 2016 bei der Gemeinde beantragt, mussten aber auf Grund anderer Investitionen zurückstecken. Unser alter Opel muss ausrangiert werden. Dann müssten viele Löschbrunnen in der Gemeinde erneuert werden, weil sie nicht mehr die Leistung bringen.