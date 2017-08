Viele Argumente für Torgau

Torgau ist zumindest in seiner wissenschaftlichen Bedeutung längst aus dem Wittenberger Schatten herausgetreten. Neue Argumente liefert ein Buch, das am Mittwoch vorgestellt wurde.

Torgau. Es war eine Punktlandung, die das Team des Förderverein Europa Begegnungen gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen hingelegt hat. Noch im Mai dieses Jahres war Schloss Hartenfels Austragungsort des vierten Teils der Tagungsreihe „Reformation als Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat“. Jetzt, Anfang August, hielten Dr. Uwe Niedersen und Werner Rellecke den Band in ihren Händen, der die Ergebnisse aller vier Tagungen zusammenfasst.

„Eine bemerkenswerte Leistung“, stellte Rellecke, Referatsleiter und amtierender Präsident der Landeszentrale deshalb gestern im Plenarsaal von Schloss Hartenfels vor rund 60 Gästen fest. Auf der anderen Seite würdigte Herausgeber Dr. Uwe Niedersen die Unterstützung, die das Projekt aus Dresden erfahren habe. „Reformation in Kirche und Staat. Von den Anfängen bis zur Gegenwart“ heißt das Werk. „Über 340 Seiten ist es stark und enthält unter anderem sechs Torgau-Beiträge mit direkter Verbindung zur lutherischen Reformation“, so Dr. Niedersen, der in diesem Band auch wichtige Argumente dafür versammelt sieht, den neu zu formulierenden Erweiterungsantrag für die Aufnahme unter anderem Torgaus ins Weltkulturerbe erfolgreich gestalten zu können.

Gemeinsam haben Niedersen und Rellecke bereits 2014 den Grundstein für den Band gelegt und jetzt den Schlussstein gesetzt. Für die Landeszentrale ist es nicht die erste Kooperation mit dem Torgauer Förderverein Europa Begegnungen. Schon 2008 habe man gemeinsam „Soldaten an der Elbe“ auf den Weg gebracht, so Werner Rellecke. 2013 folgte dann der Band „Sachsen, Preußen und Napoleon“. Dieser habe großen Anklang gefunden, erinnert sich Rellecke. „Landesgeschichte geht sehr gut“, sagt er – ein Phänomen, das sich allerdings vor allem in Sachsen beobachten lasse und nicht auf andere Bundesländer übertragbar sei. 2500 Stück des aktuellen Bandes hat die Landeszentrale drucken lassen.

Eineinhalb Jahre, schätzt Rellecke, werden diese reichen. Bestellen kann dieses und andere Werke im Publikationsbestand der Landeszentrale jeder sächsische Bürger kostenfrei. Ein Blick ins entsprechende Publikationsverzeichnis fördert dabei noch viele andere interessante Veröffentlichungen zutage. Dass das aktuelle Verzeichnis gerade von dem Pohlenz-Bild geschmückt wird, das sich auch auf der Umschlagseite des Niedersen-Werkes befindet, ist wohl dem Zeitgeist geschuldet. Es sei darum gegangen, ein Motiv für das zweite Halbjahr 2017 zu finden. Und da habe kein Weg an einem Reformationsbezug vorbeigeführt, schmunzelt Rellecke.

