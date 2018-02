Viele Leseratten zu Besuch

Torgau. Der Trend zum Buch hält zumindest bei den Kindern der Torgauer Kirchengemeinde und ihren Freundinnen und Freunden weiter an.

Wieder trafen sich 20 lesebegeisterte Mädchen und Jungen am Freitagabend in der Wintergrüne, um gemeinsam auf Entdeckerreise zu gehen. Erste Station war die Stadtbibliothek. Dort im Märchenkeller präsentierte Simone Mieth spannende Geschichten. Die Mädchen und Jungen erlebten einen Sonderservice: In der eigentlich geschlossenen Stadtbibliothek machte das Aussuchen neuer Bücher für die kommenden kalten Tage umso mehr Freude.

Das Basteln eigener kleiner Bücher, Bücherrunden mit den Lieblingsbüchern und kleine Spiele standen anschließend auf dem Programm. Eine Wortsuchrallye forderte zum Wettstreit buchstäblich heraus, denn auf zwei nächtlichen Stadt-Routen mussten soviel Worte wie möglich gefunden werden. Auch nach Rückkehr in die Ausstellung des Evangelischen Jugendbildungsprojektes war der Tatendrang der jungen Leute ungebremst. Spielen, Lesen, Musizieren füllten bis in die frühen Morgenstunden die Räume. Einhelliges Fazit: „Lesenacht ist Klasse“.