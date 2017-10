Viele wollten mit auf Zeitreise gehen

Kötten/Arzberg. Von Cotin über Kotten bis hin zu Kötten - der Ortsteil von Arzberg hat nicht nur in Bezug auf seinen Namen in den letzten 775 Jahren einige Veränderungen durchlebt. Anlässlich des Jubiläums waren am Freitag um 15 Uhr alle Köttener ins O-M-A-Haus eingeladen und das ließen sich viele nicht entgehen. Selbst die auf die Schnelle dazugestellten Tische und Stühle waren in Kürze belegt. Unter den Gästen fanden sich auch Bürgermeister Holger Reinboth, Gerhard Helbig vom Arzberger Heimatverein sowie der Blumberger Hartmut Heine, der eine Bildband-Mappe erstellt hat, deren Aufnahmen den Charme des Ortes von früher zeigen.



Um den Einwohnern die Geschichte von Kötten nicht nur durch Fotos näherzubringen, war ebenfalls Claus-Peter Grobe aus Mühlberg eingeladen. Der Ortschronist Altenaus hatte zu Beginn seiner Recherche bezüglich Köttens die Befürchtung, kaum Material zu finden. Doch mithilfe eines Auszuges aus dem Buch „Die Schwarze Elster“ von Walter Kramer und weiteren Quellen wie beispielsweise der Chronik der Gemeinde Arzberg konnte er einiges berichten. „Eine so interessante Geschichte haben wir bei uns teilweise nicht vorzuweisen“, gab er offen zu.



Zum ersten Mal wurde der Ort im Jahr 1242 unter dem Namen Cotin erwähnt, als Otto von Schlieben das damalige mit Bauern besiedelte Dorf dem Kloster Mühlberg schenkte.

Die Einwohnerzahl war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, doch 1551 lebten acht Personen im zu der Zeit bezeichneten Cöthen. Der heutige Name tauchte zum ersten Mal während des dreißigjährigen Krieges auf. 1644 lag der Ort derart verwüstet und verlassen da, sodass dieser „Das wüste Dörflein Kötten“ genannt wurde. Doch nach Kriegsende sollte es bergauf gehen, als Rittmeister Georg Herfurth die drei Bauerngüter des Ortes käuflich erwarb und unter die Zeit als Bauerndorf mit der Bildung eines Rittergutes einen Schlusstrich setzte. Die Besitzer wechselten in den folgenden Jahren bis zur Enteignung des Gutes 1945 mehrmals, letzterer war Hans Friedrich Weisbrodt. Das einst kunstvoll ausgestattete und nun verlassene Schloss beziehungsweise Herrenhaus mit zwei Nebengebäuden im Zentrum des Dorfkernes wurde von der Gemeinde noch einige Zeit als Kindergarten genutzt. Doch Einbrüche hinterließen ihre Spuren, sodass das Schloss 1980 abgerissen wurde, während die noch vorhandenen Nebengebäude der landwirtschaftlichen Verwendung dienten. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Kötten zum Landkreis Torgau-Oschatz, seit 2008 zählt der Ort zu Nordsachsen.



Mit 59 Einwohnern hat Kötten momentan zwar weniger als beispielsweise 2004 mit 80, doch die Menschen lieben ihren Wohnort, so wie Albertine Stamm und Karl Wagner. Das kirchlich verheiratete Ehepaar genieße besonders die Ruhe. „Ich wohne seit 1960 in Kötten und habe sogar die Frau Weisbrodt gekannt“, berichtet Albertine Stamm. Ein Großteil ihrer Familie sei in dem Arzberger Ortsteil geboren, so auch ihr letzter Mann und ihre Tochter: „Bei der Geburt meines Mannes zählte das Dorf zum Landkreis Liebenwerda, bei meiner Tochter hingegen schon zu Torgau.“

Bevor die Gäste noch weitere solch persönliche Geschichten sowie Anekdoten bei Kaffe und Kuchen austauschen konnten, erwartete sie noch die angekündigte Überraschung von Hartmut Heine. Er hat für Kötten einen Aufsteller entworfen, der den Ort bald verschönern soll. Hierfür durfte jeder Vorschläge für einen geeigneten Platz vorbringen.



Letztendlich blieben zwei Optionen: Entweder wird das Plakat neben der Bushaltestelle (Straße Richtung Blumberg) aufgehängt oder beim Dreieck an der B183. „Wir schauen, wo die geeigneteren Bedingungen herrschen. Es müssen schließlich auch bautechnische Vorgaben beachtet werden“, erklärte Holger Reinboth. Die Bürger freuen sich aber in jedem Fall auf den baldigen, neuen Hingucker in ihrem Wohnort.