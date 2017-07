Vier Jugendliche führen durch die Stadt

Und auch die Stadt an sich hat so einiges an Vergangenem zu erzählen, was jedes Jahr zahlreiche Toruisten anzieht. Und was braucht man, wenn man Geschichte auf interessante und spannende Art und Weise an Besucher vermitteln möchte? Stadtführer natürlich. Und genau da herrschte im Torgauer Informations Center (TIC) bislang noch Bedarf. Doch vor ein paar Monaten hat das Team der TIC-Touristenführer Verstärkung bekommen.

Vier Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums (JWG) haben es sich im Rahmen ihrer sogenannten „Komplexen Leistung“ zur Aufgabe gemacht, Stadtführer zu werden. Simon Schmidt und Maria Nesterov auf Deutsch, Annika Stöber und Karl Nowack auf Englisch. Die Idee hierfür kam von Marion Ali vom TIC. Gemeinsam mit der Fachleiterin des sprachlichen Bereichs des JWG, Judith Henke, die gleichzeitig auch Lehrerin der vier Schüler ist, arbeitete sie das Konzept aus, welches durch eine schriftliche Arbeit über Luther und die Reformation in Torgau die Tauglichkeit der Jugendlichen als Touristenführer testen sollte.

„Die Vorbereitungen dafür liefen eigentlich schon seit den letzten Sommerferien“, erzählt Henke, die ebenfalls als Stadtführerin arbeitet. Bis dann allerdings die ersten Arbeiten wirklich abgegeben waren, dauerte es noch eine ganze Weile. Am 10. März war es dann soweit und die vier Schüler des Leistungskurses Englisch gaben ihre „Komplexen Leistungen“ bei ihrer Lehrerin ab. Mit dem Ergebnis: alle bestanden. Für die beiden Schüler, die ihre Führungen auf Englisch durchführen konnten, ging es anschließend ganz schnell. Bereits Anfang April führte Karl die erste Touristengruppe durch die Torgauer Altstadt, Annika kam zum Elbe Day das erste Mal zum Einsatz. Das Fazit der beiden fiel hier bereits durchweg positiv aus.

„Dieser Nebenjob vereint auf die perfekte Weise meine drei großen Interessen: Sprache, Geschichte und der Umgang mit Menschen“, erzählt Karl. Ähnlich verhält es sich auch bei seiner „Kollegin“ Annika. Für sie sei es besonders schön, einfach mal Dinge zu wissen, die andere Leute nicht wissen. Zwar wohnt die 17-Jährige, im Gegensatz zu den anderen frischgebackenen Stadtführern, noch nicht lange in Torgau, das Interesse für die Geschichte der Elbestadt ist jedoch durchaus vorhanden.

Doch nicht nur was das rein geschichtliche Knowhow angeht, bringt einen die Arbeit als Stadtführer weiter, sagt Karl Nowack. Gerade in den öffentlichen Führungen helfe es einem enorm weiter, sein Selbstbewusstsein weiter aufzubauen und noch sicherer mit fremden Menschen umzugehen. Zwar ist Stadtführer nicht unbedingt der Berufswunsch der vier Jugendlichen, als Nebenbeschäftigung allerdings optimal. „Und wer weiß, wenn sich das Projekt bezahlt macht, dann kann man das möglicherweise auch mit späteren Jahrgängen fortführen“, verrät Marion Ali.