Vier Top-Zehn-Platzierungen

Gewichtheben. Samstag stand für vier Torgauer Nachwuchsheber der 4. Durchgang im Sächsischen Schülerpokal sowie die Sachsenmeisterschaft Schüler in Chemnitz auf dem Plan. Abverlangt wurden Reißen und Stoßen, jeweils mit Technikwertung sowie die athletischen Disziplinen Pendellauf, Anristen, Schlussdreisprung und Kugelschocken.

In der AK12 wetteiferten John-Marten Schmidt und Florian Scholz. John-Marten legte gleich gut los. Mit 25 und 27 kg im Reißen sowie 33 kg im Stoßen konnte er gleich persönliche Bestleistungen erzielen. In der Athletik freute er sich besonders über erstmals drei bewältigte Anrister. Auch seine 11,8 s im Pendellauf waren für den jungen Beilroder eine gute Leistung. Am Ende belegte er Platz 8. Im gleichen Jahrgang ging Florian Scholz an die Hantel. Durch eine Prellung am Daumen kann er die Hantel momentan nicht richtig greifen, um so beachtlicher, dass er mit 42 kg im Reißen und 53 kg im Stoßen die höchsten Lasten bewältigte. Im Sprint schaffte er 11,7 s und im Sprung 6,05 m. Erfreulich waren seine gezeigten zehn Wiederholungen beim Anristen. Nach dem Heben auf Platz 2, rutschte

Scholz nach der Athletik auf den undankbaren 4. Platz.

In der AK13 gingen mit Tobias Ely und Erik Steven Berger zwei Athleten an die Hantel. Tobias erzielte mit 26 kg und 28 kg im Reißen und 31 kg im Stoßen Bestleistungen. Auch seine 11,5 s im Lauf sowie 5,90 m im Sprung und 6,72 m im Schocken waren gute Leistungen. Am Ende konnte er Platz 10 belegen. Der zweite Starter, Erik Steven Berger, tat es seinem Vorgänger im Reißen gleich und erzielte mit 45 kg und 47 kg jeweils Bestleistungen. Im Stoßen bewältigte der junge Arzberger 55 kg. Vor allem mit seinen erzielten Leistungen im Sprint ( 11,3 s), im Sprung (6,63 m) sowie im Kugelschocken (9,2 m) zeigte er ordentliche Steigerungen. Platz 9 für den SSV-Heber in der Endabrechnung. In der Teamwertung belegten die Torgauer Platz 10 von 15 gestarteten Mannschaften.