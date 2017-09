Vier repräsentative Wahlbezirke in Torgau

Torgau. Während Torgaus 17 Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben, läuft seit mehr als vier Wochen die Briefwahl auf Hochtouren. „Mehr als 2000 Wählerinnen und Wähler haben die Unterlagen dafür beantragt“, fasst Wahlleiterin Anke Eckert von der Stadtverwaltung zusammen.

„Viele von ihnen haben auch gleich die Briefwahl vor Ort vollzogen. Der Wahlbrief muss unbedingt rechtzeitig bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. Er muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen. Später eingegangene Wahlbriefe können bei der Stimmenauszählung nicht mehr berücksichtigt werden“, betonte Eckert. Mit der Wahlbenachrichtigung wurden Wahlberechtigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind und in welchem Wahlbezirk (Wahllokal) sie wählen können, insofern man keinen Wahlschein beantragt hat.

Zur Wahl ist die Wahlbenachrichtigung beziehungsweise der Wahlschein mitzubringen und der Personalausweis oder Reisepass bereitzuhalten, damit man sich gegebenenfalls ausweisen kann. Die Wahlbenachrichtigung respektive der Wahlschein wird vom Wahlvorstand einbehalten. Sollte jemand seine Wahlbenachrichtigung nicht zur Hand haben, so kann er dennoch unter Vorlage seiner Personaldokumente sein Wahlrecht ausüben. Die Wahlbezirke selbst sind mit ehrenamtlichen Wahlhelfern besetzt, welche den Wahlvorstand bilden und für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und die Ergebnisermittlung zuständig sind. „Selbstverständlich wurden die Wahlvorstände für die Erfüllung ihrer Aufgaben vorab entsprechend geschult“, fügt Anke Eckert hinzu.

„An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön allen Wahlhelfern.“ In diesem Wahljahr wurden gleich vier Wahlbezirke der Stadt Torgau durch den Bundeswahlleiter im Einvernehmen mit der Landeswahlleitung zum Zwecke wahlstatistischer Erhebungen ausgewählt. Dies betrifft die Wahlbezirke 5 (Kita „Max und Moritz“, Röhrweg), 7 (Fernwasserversorgung, Naundorfer Straße), 9 (Grundschule Finkenweg) sowie 10 (Oberschule Nordwest, Fasanenweg).

Mit der repräsentativen Wahlstatistik lässt sich das Wahlverhalten, und zwar die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe, nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysieren. Oberster Grundsatz – wie bei allen demokratischen Wahlen – sei nach Angabe Eckerts auch hier die Wahrung des Wahlgeheimnisses. „Bei der repräsentativen Wahlstatistik hat der Gesetzgeber zudem mehrere Maßnahmen erlassen, um die Verletzung des Wahlgeheimnisses auszuschließen. Durch diese Maßnahmen ist sichergestellt, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler möglich sind.“