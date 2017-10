Vierte Niederlage am Stück

Die 1. Männermannschaft des Dommitzscher Kegelclubs 77 ist in der Saison 2017/2018 der 2. Bundesliga noch nicht angekommen. Am Wochenende verlor der DKC-Sechs.

kegelsport. Nach dem missglückten Saisonstart mit drei Niederlagen am Stück standen die Dommitzscher in Zwickau vor einer schweren Aufgabe. Die Zwickauer hatten sich in der Saisonpause verstärkt und bis dato alle Spiele gewonnen. Um was mitzunehmen, mussten die Dommitzscher eine Topleistung abliefern.

Stefan Holike und David Schade bildeten diesmal das Starterpaar der Dommitzscher.

Sie sollten den Gastgeber wenn möglich gleich unter Druck setzen. Aber die Zwickauer zeigten von Anfang an, wer Herr im Hause ist. Sehr gute erste Bahnen von D. Schade und St. Holike gingen verloren. St. Holike konnte seine zweite Bahn knapp gewinnen, verlor aber die dritte. Auf der letzten Bahn dann nochmal feiner Kegelsport – 170:158 für den DKC-Spieler. Es reichte aber nicht mehr zum Mannschaftspunkt – 2:2 (620:608). D. Schade hatte gegen den am Ende besten Zwickauer einen weitaus schwereren Stand. Zur Mitte des Spiels noch in Schlagdistanz, konnte er dem sehr starken Zwickauer nicht mehr folgen – 0:4 und 560:646 Holz. Der DKC lag wieder nach dem ersten Paar zurück. Die 98 Holz Rückstand waren schon recht groß. Das wollten die Dommitzscher eigentlich vermeiden.

Im Mittelpaar spielten diesmal Alexander Rudolf und Lars Günther. Sie hatten nun die Aufgabe den Rückstand zu minimieren und die ersten notwendigen Mannschaftspunkte zu holen. A. Rudolf begann sehr stark. Nach der Hälfte führte er 2:0 und hatte 46 Holz Vorsprung. Aber auf den letzten beiden Bahnen lief gar nichts mehr zusammen. Sein Gegenspieler nutzte dies konsequent aus und überspielte das Ergebnis von Rudolf – 2:2 (616:592). L. Günthers Spiel lief eigentlich ausgeglichen. Aufgrund des besseren Spiels in den Abräumern konnte sich der Zwickauer immer wieder einen kleinen Vorsprung erspielen. Am Ende ein 2:2, mit 617:583 Holz für den Zwickauer. Beides keine so schlechten Ergebnisse, aber leider wieder keine Punkte. Beim Stand von 4:0 für Zwickau und einem Rückstand von 156 Holz war das Spiel eigentlich gelaufen.

Gabriel Matthäus und Jens Günther mussten im Schlusspaar ran. G. Matthäus macht ein gutes Spiel und bot gegen den starken L. Pansa eine gute Leistung. Aber der sehr erfahrene Zwickauer ließ nichts anbrennen. G. Matthäus verlor mit 1:3 und 549:596 Holz. J. Günther zeigte eine sehr gute Leistung. Mit dem Quäntchen Glück und der nötigen Ruhe gewann er sein Spiel mit 4:0 und 616:575 Holz klar und erreichte eine neue persönliche Bestleistung. Am Ende ein verdienter Sieg für Zwickau, mit einem sehr guten Ergebnis. Nach Satzpunkten – 13:11 für Zwickau – ein eher ausgeglichenes Spiel. Die Dommitzscher verpassen es zurzeit in den entscheidenden Momenten zu punkten.

Das Spiel in Zwickau war aber nun nicht das Spiel, bei dem unbedingt gepunktet werden musste. Aber auch hier war wieder mal mehr drin. Am Samstag kommt der Aufsteiger aus Deutzen nach Dommitzsch. Nach der teilweise doch guten Vorstellung in Zwickau sollte der Bock nun endlich umgestoßen und der erste Sieg eingeholt werden.

4. Spieltag: SV Blau-Weiß Deutzen – KTV Zeulenroda 2:6, TSV 90 Zwickau – Dommitzscher KC 77 7:1, SV Blau Weiß Auma – ATSV Freiberg 7:1, KSV 1991 Freital – ESV Lok Rudolstadt 6:1, SG Grün-Weiß Mehltheuer – SK Markranstädt 1990 5:3

Aktuelle Tabelle: 1. TSV 90 Zwickau 8:0 2. ESV Lok Rudolstadt 6:2 3. SG Grün-Weiß Mehltheuer 6:2 4. KSV 1991 Freital 6:2 5. ATSV Freiberg 4:4 6. KTV Zeulenroda 4:4 7. SK Markranstädt 1990 2:6 8. SV Blau-Weiß Deutzen 2:6 9. SV Blau Weiß Auma 2:6 10. Dommitzscher KC 77 0:8

